Ремонт метро по завышенным ценам – сообщено о подозрении директору фирмы, связанной с экскеровником метрополитена

Линия метрополитена в Киеве. Фото: полиция Киева

Полицейские Киева сообщили о подозрении директору строительной компании. Правоохранители считают, что во время ремонта "Святошинско-Броварской" линии столичного метрополитена она завысила цены на 60 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в пятницу, 30 августа.

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Детали дела

Как говорится в сообщении, директор фирмы-подрядчика по завышенной цене закупил кабельно-проводниковую продукцию для капитального ремонта в тоннеле метро.

По данным следователей управления полиции в метрополитене, в 2022 году между Киевским метрополитеном и строительной фирмой были заключены договоры по разработке проектной документации по капитальному ремонту тоннелей Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена и непосредственно к выполнению ремонтных работ.

Подрядчик обязан был осуществить капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии и закупить материалы, изделия, конструкции и оборудование для проведения ремонта.

Однако, по данным правоохранителей, директор компании решил присвоить деньги Киевского метрополитена и завысил в актах приемки выполненных строительных работ стоимость кабельно-проводниковой продукции. Затем он подписал документы.

В результате метрополитен переплатил подрядчику более 60 миллионов гривен.