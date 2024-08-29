У Києві 20-річного хлопця затисло під вагоном поїзда в метро

ДСНС передають постраждалого хлопця медикам. Фото: ГУ ДСНС України в місті Києві

У київському метро рятувальники визволили хлопця, якого затисло під вагоном потяга. Потерпілий зазнав важкої травми ноги.

Про це в четвер, 29 серпня, повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Україні в місті Києві.

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Інцидент стався на станції метро "Університетська". Співробітники ДСНС деблокували постраждалого з-під четвертого вагона за допомогою шанцевого інструменту.

Хлопцю лише 20 років. Він зазнав травматичної ампутації правої ноги нижче коліна. Наразі постраждалого вже передали для подальшої госпіталізації медикам.

Усі обставини встановлюватимуть правоохоронці.

У ДСНС зазначили, що рух поїздів червоною лінією метро вже відновили у звичайному режимі.