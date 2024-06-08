В Киеве будут ремонтировать мост Метро — известная денежная сумма

Вид на мост метро в Киеве. Фото: УНИАН

Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро, соединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.

Об этом говорится в тендере на сайте госзакупок Prozorro.

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Как уточнили в мэрии, речь идет о старте противоаварийных работ. В аварийных местах мост будет подперт новыми опорами, которые будут служить лесами для ремонта изношенных конструкций под переправой, где уже обрушился бетон, или стала видна арматура.

"После выполнения противоаварийных работ начнем работы по реставрации с последующим выполнением строительных работ на объекте", — рассказал заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Кульбако в комментарии Телевизионной службе новостей.

Деньги планируется потратить на:

устройство строительных площадок для сборки металлических конструкций, размещение техники и механизмов;

устройство выкаточных пирсов и причалов для плавсредств;

выполнение работ по вибропогружению свай с установкой на них оголовков;

изготовление металлических ферм на стапеле;

транспортировка металлических ферм на плавсредствах к месту их устройства;

устройство металлических ферм на оголовки свай под аварийными прогонами (с использованием домкратов);

устройство ледорезов для обеспечения ледохода.

Скриншот тендера на Prozorro

Также в мэрии добавили, что работы могут начать во второй половине июня после проведения тендера. Однако движение транспорта обещают не перекрывать.

Напомним, ранее в мэрии Киева заявили, что в столичное метро идет работать все больше женщин, как составляют 41% рабочего коллектива.

Также мы рассказывали и о том, как повлияла мобилизация на работу подземки, вследствие нехватки кадров из-за мобилизации.