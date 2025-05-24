Міст Метро у Києві — влітку буде новий етап ремонту

Ремонт мосту Метро у Києві. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

У Києві ремонтують міст Метро, який збудований ще у 1965 році й з того часу він капітально не ремонтувався. Цього літа розпочнеться новий та унікальний етап ремонту.

Про це повідомив генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Федоренко в інтерв'ю "Вечірній Київ".

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Федоренко розповів, що з серпня 2024 року на мосту Метро розпочалися ремонтні роботи. Там встановлювали тимчасові металеві опорні конструкції під основними прогонами мосту. А зараз триває занурення паль у річище Дніпра під мостом на глибину близько 30 метрів. Всього їх буде близько 160.

Крім того, тривають роботи з влаштування особливої конструкції та облаштовують викаточний пірс, де будуть збирати нову металеву конструкцію. Вже влітку її хочуть заводити під перший прогін мосту, адже там вже багато років служить стара аркова конструкція

"Встановлення цих опорних конструкцій дасть можливість, як стверджують проєктувальники, ще 20 років безпечно експлуатувати міст Метро", — йдеться у повідомленні.

Також директор "Київавтодору" розповів, що влітку розпочнуть встановлювати аркові конструкції в одному з прогонів. Загалом їх чотири: у двох основних судноплавних прогонах будуть повністю встановлені аркові конструкції. В суміжних двох встановлять металеві опорні конструкції на половині прогону.

Нагадаємо, нещодавно кияни повідомляли про руйнування на мосту Патона. У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як із переправи щось падає у Дніпро, залишаючи хвилі на воді.

Крім того, жителі столиці зареєстрували петицію, аби на Північному мосту провели ремонтні роботи. Кияни описали, що не так із переправою.