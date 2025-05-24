Мост Метро в Киеве — летом будет новый этап ремонта

Ремонт моста Метро в Киеве. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В Киеве ремонтируют мост Метро, который построен еще в 1965 году, и с тех пор он капитально не ремонтировался. Этим летом начнется новый и уникальный этап ремонта.

Об этом сообщил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Федоренко в интервью "Вечерний Киев".

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Федоренко рассказал, что с августа 2024 года на мосту Метро начались ремонтные работы. Там устанавливали временные металлические поддерживающие конструкции под основными пролетами моста. А сейчас идет погружение свай в русло Днепра под мостом на глубину около 30 метров. Всего их будет около 160.

Кроме того, продолжаются работы по устройству особой конструкции и обустраивают выкаточный пирс, где будут собирать новую металлическую конструкцию. Уже летом ее хотят заводить под первый прогон моста, ведь там уже много лет служит старая арочная конструкция

"Установка этих поддерживающих конструкций даст возможность, как утверждают проектировщики, еще 20 лет безопасно эксплуатировать мост Метро", — говорится в сообщении.

Также директор "Киевавтодора" рассказал, что летом начнут устанавливать арочные конструкции в одном из пролетов. Всего их четыре: в двух основных судоходных прогонах будут полностью установлены арочные конструкции. В смежных двух установят металлические поддерживающие конструкции на половине прогона.

Напомним, недавно киевляне сообщали о разрушениях на мосту Патона. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как с переправы что-то падает в Днепр, оставляя волны на воде.

Кроме того, жители столицы зарегистрировали петицию, чтобы на Северном мосту провели ремонтные работы. Киевляне описали, что не так с переправой.