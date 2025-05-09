Ремонт мосту на Десенці - як вибратися з Троєщини

Ремонтні роботи на мосту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Із 9 травня у Києві суттєво ускладниться рух між лівим і правим берегами через масштабний ремонт мосту через затоку Десенка. Роботи триватимуть до кінця 2025 року. За даними дорожніх служб, буде обмежено проїзд трьома смугами у напрямку станції метро "Почайна", що спричинить серйозні незручності для водіїв, які прямують на правий берег.

Про це повідомляє видання ТСН.

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Як вибратися з Троєщини

КП "Київавтошляхміст" повідомляє про часткове обмеження руху в напрямку станції метро "Почайна" — перекритими будуть друга, третя та четверта смуги. Для транспорту, що прямує у бік Троєщини, організують дві окремі смуги зустрічного руху. Громадський транспорт, що рухається з лівого берега на правий, курсуватиме крайньою правою смугою.

Тендер на проведення протиаварійного ремонту ділянки довжиною близько 800 метрів виграла турецька компанія Onur Group. Загальна вартість робіт перевищує 225 мільйонів гривень, які будуть профінансовані з міського бюджету.

За ці кошти планується виконати:

часткове відновлення опорних конструкцій мосту;

заміну балок прогонових будов;

ремонт опор та залізобетонної плити проїжджої частини;

облаштування нового гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття.

Вічні затори: чи погіршиться ситуація на дорогах?

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов прогнозує значне ускладнення руху автотранспорту з Троєщини на правий берег через обмеження на мосту.

"Заторів не уникнути. Враховуючи і так складну транспортну ситуацію в Києві, нові затори можуть її ще більше погіршити. Кияни вже звикли до заторів і навчилися адаптуватися, але ремонт цього мосту створить додаткові незручності", — вважає Дмитро Беспалов.

Чого бракує під час ремонтів мостів у Києві?

Експерт наголошує на проблемі одночасного проведення ремонтних робіт на кількох ключових мостах столиці, зокрема Південному мосту та мосту Метро.

"Ремонт аварійної інфраструктури — це позитивний крок. Залучення турецької компанії також може бути корисним. Проте місту бракує чіткого плану організації руху на час ремонтних робіт. Відсутні зрозумілі схеми об’їзду, недостатньо додаткового громадського транспорту та не використовуються реверсні схеми руху", — підкреслив Дмитро Беспалов.

Експерт також запропонував розглянути можливість організації реверсного руху на окремих мостах у пікові години для полегшення сполучення між берегами.

Хаос на дорогах під час ремонтних робіт

Дмитро Беспалов критикує КМДА за відсутність комплексного підходу до організації дорожнього руху під час ремонтів.

"Місто обмежується публікацією схем об’їзду, але не вживає активних заходів для мінімізації незручностей. Не переналаштовуються світлофори, не надається пріоритет громадському транспорту. Такий хаос може призвести до значного погіршення транспортної доступності", — застерігає експерт.

Він також висловив побоювання щодо можливого одночасного закриття на ремонт інших мостів, зокрема мостів Патона та Метро, які також потребують термінового оновлення.

"У цій ситуації найбільше постраждає лівий берег, адже для сполучення з правим берегом залишиться фактично лише Дарницький міст, заїзд на який з лівого берега ще не добудовано", — зауважив Дмитро Беспалов.

Як забезпечити рух громадського транспорту під час ремонту?

Хоча планується, що громадський транспорт курсуватиме крайньою правою смугою, існує загроза її перевантаження через виїзд приватного транспорту в об’їзд заторів. Експерт Дмитро Беспалов пропонує впровадити досвід Тбілісі, де у громадському транспорті планують встановити спеціальні реєстратори, які автоматично фіксуватимуть порушників, що виїжджають на виділену смугу, та надсилатимуть їм штрафи.

"Впровадження такої системи в Києві могло б значно підвищити ефективність використання смуг для громадського транспорту та зменшити затори", — вважає експерт.

Нагадаємо, у Києві оголошено тендер на проведення протиаварійного ремонту пішохідного мосту між Наддніпрянським шосе та проспектом Науки. Очікувана вартість проєкту становить 40,72 млн грн

Раніше нардеп Олексій Кучеренко заявив, що з будівництва Подільського мосту в Києві розкрали в рази більше, ніж відомі 153 млн грн, а після 2014 року влада так і не провела аудит проєкту.