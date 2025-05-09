Ремонт моста на Десенке - как выбраться с Троещины

Ремонтные работы на мосту. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 9 мая в Киеве существенно усложнится движение между левым и правым берегами в связи с масштабным ремонтом моста через залив Десенка. Работы продлятся до конца 2025 года. По данным дорожных служб, будет ограничен проезд по трем полосам в направлении станции метро "Почайна", что повлечет серьезные неудобства для водителей, следующих на правый берег.

Об этом сообщает издание ТСН.

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КП "Киевавтодормост" сообщает о частичном ограничении движения в направлении станции метро "Почайна" — перекрытыми будут вторая, третья и четвертая полосы. Для транспорта, следующего в сторону Троещины, организуют две отдельные полосы встречного движения. Общественный транспорт, движущийся с левого берега на правый, будет курсировать по крайней правой полосе.

Тендер на проведение противоаварийного ремонта участка длиной около 800 метров выиграла турецкая компания Onur Group. Общая стоимость работ превышает 225 миллионов гривен, которые будут профинансированы из городского бюджета.

За эти средства планируется выполнить:

частичное восстановление несущих конструкций моста;

замену балок пролетных строений;

ремонт опор и железобетонной плиты проезжей части;

обустройство нового гидроизоляционного слоя и асфальтобетонного покрытия.

Вечные пробки: ухудшится ли ситуация на дорогах?

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов прогнозирует значительное осложнение движения автотранспорта с Троещины на правый берег из-за ограничений на мосту.

"Пробок не избежать. Учитывая и так сложную транспортную ситуацию в Киеве, новые пробки могут ее еще больше ухудшить. Киевляне уже привыкли к пробкам и научились адаптироваться, но ремонт этого моста создаст дополнительные неудобства", — считает Дмитрий Беспалов.

Чего не хватает во время ремонтов мостов в Киеве?

Эксперт отмечает проблему одновременного проведения ремонтных работ на нескольких ключевых мостах столицы, в частности Южном мосту и мосту Метро.

"Ремонт аварийной инфраструктуры — это положительный шаг. Привлечение турецкой компании также может быть полезным. Однако городу не хватает четкого плана организации движения на время ремонтных работ. Отсутствуют понятные схемы объезда, недостаточно дополнительного общественного транспорта и не используются реверсные схемы движения", — подчеркнул Дмитрий Беспалов.

Эксперт также предложил рассмотреть возможность организации реверсного движения на отдельных мостах в пиковые часы для облегчения сообщения между берегами.

Хаос на дорогах во время ремонтных работ

Дмитрий Беспалов критикует КГГА за отсутствие комплексного подхода к организации дорожного движения во время ремонтов.

"Город ограничивается публикацией схем объезда, но не принимает активных мер для минимизации неудобств. Не перенастраиваются светофоры, не предоставляется приоритет общественному транспорту. Такой хаос может привести к значительному ухудшению транспортной доступности", — предостерегает эксперт.

Он также выразил опасения относительно возможного одновременного закрытия на ремонт других мостов, в частности мостов Патона и Метро, которые также нуждаются в срочном обновлении.

"В этой ситуации больше всего пострадает левый берег, ведь для сообщения с правым берегом останется фактически только Дарницкий мост, заезд на который с левого берега еще не достроен", — отметил Дмитрий Беспалов.

Как обеспечить движение общественного транспорта во время ремонта?

Хотя планируется, что общественный транспорт будет курсировать по крайней правой полосе, существует угроза ее перегрузки из-за выезда частного транспорта в объезд пробок. Эксперт Дмитрий Беспалов предлагает внедрить опыт Тбилиси, где в общественном транспорте планируют установить специальные регистраторы, которые будут автоматически фиксировать нарушителей, выезжающих на выделенную полосу, и отправлять им штрафы.

"Внедрение такой системы в Киеве могло бы значительно повысить эффективность использования полос для общественного транспорта и уменьшить пробки", — считает эксперт.

Напомним, в Киеве объявлен тендер на проведение противоаварийного ремонта пешеходного моста между Надднепрянским шоссе и проспектом Науки. Ожидаемая стоимость проекта составляет 40,72 млн грн.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко заявил, что со строительства Подольского моста в Киеве разворовали в разы больше, чем известные 153 млн грн, а после 2014 года власти так и не провели аудит проекта.