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Що було на місці моста Метро у Києві — цікаві факти

8 листопада 2024 09:54
Карина Приходько - Редактор
Міст Метро у Києві — що було на його місці раніше
Міст Метро у Києві. Фото: Вандрівка
Карина Приходько - Редактор

Міст Метро у Києві — це перший метроміст у столиці через Дніпро. Однак раніше на його місці існували й інші переправи.

Що відомо про переправи, які були на місці моста Метро, йдеться у матеріалі Ти Київ

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Міст, яким їздив Тарас Шевченко

Зазначається, що спершу переправою через Дніпро був Миколаївський ланцюговий міст, який з'явився ще в позаминулому столітті. Він є найдовшим у світі у своєму роді.

мости у Києві
Миколаївський ланцюговий міст у Києві, 1847 рік. Фото: wikimedia

У той час зведенням споруди керував британський інженер-залізничник Чарльз Віньйоль. Довжина переправи — 776 метрів, а ширина — 16 метрів. 

"На п'яти облицьованих гранітом опорах-"биках" були споруджені портали у вигляді напівкруглих арок з баштами в стилі англійської готики. Мостове полотно складалося з ґратчастих балок, які кріпилися до ланцюгів за допомогою залізних прутів. А фундаментом служив бетонний масив, закладений просто на ґрунті в огородженій улоговині", — йдеться у матеріалі. 

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Миколаївський ланцюговий міст у Києві. Фото: wikimedia

Також відомо, що цим мостом двічі їздив Тарас Шевченко. Спершу це було у серпня 1959 року, тоді він виїхав до Петербурга диліжансом. А вдруге — у травні 1861-го Кобзаря везли цією дорогою додому мертвим. 

Переправа існувала до червня 1920 року, тоді під час польсько-радянської війни його підірвали польські військові. Розрив ланцюгів у місці вибуху спричинив руйнування всього мосту, і відновити його не вдалося, оскільки не було технічної можливості підняти з дна річки уламки. Ще через рік підірвали залишки моста, щоб не заважати навігації. 

зруйнований міст у Києві
Зруйнований Ланцюговий міст у Києві, 1920 рік. Фото: wikimedia 

Міст Євгена Патона

Після того, як був підірваний Ланцюговий міст, для сполучення побудували тимчасовий дерев'яний міст. Проте незадовго український вчений Євген Патон вигадав краще рішення: проєкт капітальної реконструкції (де-факто нового моста). Його він представив у січні 1924 року.

"Будівництво тривало 10 місяців під керівництвом інженерів Березіна й Ендіміонова. Металева конструкція масою 250 тисяч пудів була зібрана лише за 85 днів. Новий міст звели з двотаврових балок, що залишилися на берегах Дніпра після розбирання 1919 року шосейних мостів Києва. Конструкція Патона забезпечувала більшу вантажність, ширину і кращу питому вагу споруди", — йдеться у матеріалі. 

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Міст імені Євгенії Бош, 1930-ті роки. Фото: wikimedia

Переправу відкрили 10 травня 1925 року. Вона була названа на честь радянської агітаторки та пропагандистки Євгенії Богданівни Бош, яка за кілька місяців до відкриття наклала на себе руки. 

Однак довго цей міст теж не пробув. Вже у вересні 1941 року, під час Другої світової війни, спеціальний інженерно-саперний підрозділ Червоної армії замінував його та підірвав. 

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Німецькі вояки наводять понтонну переправу біля зруйнованого моста, 1941 рік. Фото: wikimedia 

Опори цього моста збереглися ще до середини 1960-х років. Деякий час вони використовувалися для лінії електропередачі, проте з часом їх також підірвали задля будівництва моста Метро. 

Нагадаємо, недавно ми писали, що міст Метро можуть закрити, адже в червні цьогоріч обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу.

Водночас на мосту вже почали проводити ремонтні роботи. Стало відомо, що саме там зараз облаштовують.

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