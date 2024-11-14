Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Ремонт на мосту Метро — на каком этапе работы arrow

Ремонт на мосту Метро — на каком этапе работы

14 ноября 2024 15:27
Карина Приходько - Редактор
Мост Метро в Киеве — Кличко проверил на каком этапе ремонтные работы
Виталий Кличко проверяет работы на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Карина Приходько - Редактор

На мосту Метро в Киеве продолжаются противоаварийные работы, которые начались в конце августа. Его готовят к реставрации, для этого укрепляют прогоны сооружения. Однако на движение транспорта это не влияет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 14 октября.

Читайте также:

Ремонт на мосту Метро в Киеве

"Проверил, как продолжаются противоаварийные работы на мосту Метро, начавшиеся в конце августа. Сейчас это один из этапов работ по реставрации объекта. Мост, напомню, ввели в эксплуатацию в 1965 году", — сказал Кличко.

По его словам, специалисты работают над установкой временных металлических поддерживающих конструкций в прогонах сооружения. Это обеспечит безопасную эксплуатацию моста без его закрытия до начала реставрации.

мост Метро
Ремонтные работы на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
мост Метро Киев
Кличко проверяет ремонтные работы моста Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
null
Ремонтные работы на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Кроме того, проходят подготовительные работы по устройству выкаточных пирсов и подкрановых эстакад. Как сказал городской голова столицы, это позволит выполнять основные работы по монтажу металлических элементов поддерживающих конструкций, устройству ледорезов для обеспечения ледохода. Также приступили к вибропогружениям свай в русле реки Днепр — для устройства поддерживающих конструкций моста.

null
Ремонтные работы на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

"Сегодня Мост Метро работает в ограниченном режиме грузоподъемности. На время выполнения противоаварийных работ движение авто и поездов метрополитена сооружением сохранено — между правым и левым берегами Днепра. Также обеспечено судоходство", — добавил Виталий Кличко.

Напомним, недавно мы писали, что мост Метро могут закрыть, ведь в июне обрушилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода.

Также мы сообщали интересные факты о том, что было на месте моста Метро в Киеве.

Виталий Кличко Киев ремонт метро мост Метро

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:59 Житель Одесчины убил и сжег приятеля

15:52 СБУ и ГБР объявили подозрение еще одному нардепу — о ком речь

15:52 Сырский провел разговор с главой Генштаба французской армии

15:40 Фонд Вадима Столара передал военным очередную партию FPV-дронов

Новость с фото

15:29 AirPods Pro 2 взломали с помощью микроволновки — для чего

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:27 Сделки с землей — степи и леса Одесчины под угрозой уничтожения

15:27 Ремонт на мосту Метро — на каком этапе работы

15:25 Мобилизация мужчин с психическими расстройствами — где они служат

15:20 Лубинец отреагировал на расстрел россиянами женщины на Донеччине

15:15 Оформление дарственной в Украине — сколько стоит и что нужно

15:59 Житель Одесчины убил и сжег приятеля

15:52 СБУ и ГБР объявили подозрение еще одному нардепу — о ком речь

15:52 Сырский провел разговор с главой Генштаба французской армии

15:40 Фонд Вадима Столара передал военным очередную партию FPV-дронов

Новость с фото

15:29 AirPods Pro 2 взломали с помощью микроволновки — для чего

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:27 Сделки с землей — степи и леса Одесчины под угрозой уничтожения

15:27 Ремонт на мосту Метро — на каком этапе работы

15:25 Мобилизация мужчин с психическими расстройствами — где они служат

15:20 Лубинец отреагировал на расстрел россиянами женщины на Донеччине

15:15 Оформление дарственной в Украине — сколько стоит и что нужно

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Text

10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком