Мост Метро в Киеве — Кличко проверил на каком этапе ремонтные работы

Ремонт на мосту Метро — на каком этапе работы
На мосту Метро в Киеве продолжаются противоаварийные работы, которые начались в конце августа. Его готовят к реставрации, для этого укрепляют прогоны сооружения. Однако на движение транспорта это не влияет.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 14 октября.
Ремонт на мосту Метро в Киеве
"Проверил, как продолжаются противоаварийные работы на мосту Метро, начавшиеся в конце августа. Сейчас это один из этапов работ по реставрации объекта. Мост, напомню, ввели в эксплуатацию в 1965 году", — сказал Кличко.
По его словам, специалисты работают над установкой временных металлических поддерживающих конструкций в прогонах сооружения. Это обеспечит безопасную эксплуатацию моста без его закрытия до начала реставрации.
Кроме того, проходят подготовительные работы по устройству выкаточных пирсов и подкрановых эстакад. Как сказал городской голова столицы, это позволит выполнять основные работы по монтажу металлических элементов поддерживающих конструкций, устройству ледорезов для обеспечения ледохода. Также приступили к вибропогружениям свай в русле реки Днепр — для устройства поддерживающих конструкций моста.
"Сегодня Мост Метро работает в ограниченном режиме грузоподъемности. На время выполнения противоаварийных работ движение авто и поездов метрополитена сооружением сохранено — между правым и левым берегами Днепра. Также обеспечено судоходство", — добавил Виталий Кличко.
Напомним, недавно мы писали, что мост Метро могут закрыть, ведь в июне обрушилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода.
Также мы сообщали интересные факты о том, что было на месте моста Метро в Киеве.
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