Мост Метро в Киеве — Кличко проверил на каком этапе ремонтные работы

Виталий Кличко проверяет работы на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

На мосту Метро в Киеве продолжаются противоаварийные работы, которые начались в конце августа. Его готовят к реставрации, для этого укрепляют прогоны сооружения. Однако на движение транспорта это не влияет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 14 октября.

Читайте также:

Ремонт на мосту Метро в Киеве

"Проверил, как продолжаются противоаварийные работы на мосту Метро, начавшиеся в конце августа. Сейчас это один из этапов работ по реставрации объекта. Мост, напомню, ввели в эксплуатацию в 1965 году", — сказал Кличко.

По его словам, специалисты работают над установкой временных металлических поддерживающих конструкций в прогонах сооружения. Это обеспечит безопасную эксплуатацию моста без его закрытия до начала реставрации.

Ремонтные работы на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Кличко проверяет ремонтные работы моста Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Ремонтные работы на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Кроме того, проходят подготовительные работы по устройству выкаточных пирсов и подкрановых эстакад. Как сказал городской голова столицы, это позволит выполнять основные работы по монтажу металлических элементов поддерживающих конструкций, устройству ледорезов для обеспечения ледохода. Также приступили к вибропогружениям свай в русле реки Днепр — для устройства поддерживающих конструкций моста.

Ремонтные работы на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

"Сегодня Мост Метро работает в ограниченном режиме грузоподъемности. На время выполнения противоаварийных работ движение авто и поездов метрополитена сооружением сохранено — между правым и левым берегами Днепра. Также обеспечено судоходство", — добавил Виталий Кличко.

Напомним, недавно мы писали, что мост Метро могут закрыть, ведь в июне обрушилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода.

Также мы сообщали интересные факты о том, что было на месте моста Метро в Киеве.