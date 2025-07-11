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Головна Київ Ремонт Охматдиту — гендиректор розповів, коли завершать роботи

Ремонт Охматдиту — гендиректор розповів, коли завершать роботи

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 15:21
В Охматдиті відповіли, коли завершать ремонт головного корпусу
Реконструкція "Охматдиту". Фото: МОЗ

Виконувач обов'язків генерального директора клінічної лікарні "Охматдит" у Києві Олександр Урін проінформував, коли планується завершити відновлення головного корпусу закладу. За його словами, це відбудеться до кінця цього року.

Про це Урін сказав у коментарі журналісту Новини.LIVE у п'ятницю, 11 липня.

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Відновлення "Охматдиту" у Києві

Урін зазначив, що з червня розпочався процес відновлення головного корпусу, який був запущений у 2022 році — це найбільша, найтехнологічніша та найновітніша будівля. 

"Процес розрахований на повне завершення до кінця цього року і адміністрація лікарні, і рада відновлення і МОЗ, проєктувальники та компанія-підрядник роблять усе можливе, аби це відбулося. Всі розуміють важливість нашої лікарні", — сказав він.

В.о. гендиректора пояснив, що головною вимогою було те, аби лікарня не припиняла функціонування під час ремонту. Наразі кожного дня узгоджується план щодо обстеження та роботах, які необхідні і медичні підрозділи переміщують до готових приміщень й продовжують процес відновлення.

"Ми не можемо зупинити роботу і не повинні заважати будівельникам, у тісній співпраці ми знаходимо вихід", — уточнив він.

Чому процес погодження тривав рік

Урін пояснив, що якщо проаналізувати всі процеси відновлення, то першою вимогою була прозорість та законність. Експерти провели інструментальне, велике обстеження, яке тривало майже два місяці з проходженням експертизи.

Потім стало зрозуміло, що будуть тривати проєктні роботи і треба першочергово провести невідкладні протиаварійні роботи для збереження будівлі й захисту під час зими і аби ми могли продовжити надавати допомогу пацієнтам. Згодом тривав процес підбору підрядників з проєктування — цей процес був стислий й він закінчився швидше. А далі відбувся тендер на відбір підрядника.

"Якщо рухатися за законом, то скоротити цей час неможливо", — підсумував Урін.

Нагадаємо, 8 липня були роковини від російського ракетного удару по "Охматдиту" у Києві, внаслідок якого пошкоджено корпуси лікарні.

Раніше голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що наразі відбулися тендерні процедури щодо ремонту "Охматдиту" на майданчику Prozorro, переможець вже підписав контракт.

Київ ремонт лікарні обстріли відновлення Охматдит
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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