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Главная Киев Ремонт Охматдета — гендиректор рассказал, когда закончат работы

Ремонт Охматдета — гендиректор рассказал, когда закончат работы

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 15:21
В Охматдете ответили, когда завершат ремонт главного корпуса
Срочная новость

Исполняющий обязанности генерального директора клинической больницы "Охматдет" в Киеве Александр Урин проинформировал, когда планируется завершить восстановление главного корпуса учреждения. По его словам, это произойдет до конца этого года.

Об этом Урин сказал в комментарии журналисту Новини.LIVE в пятницу, 11 июля.

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Киев ремонт больницы обстрелы восстановление Охматдет
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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