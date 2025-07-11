В Охматдете ответили, когда завершат ремонт главного корпуса

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Исполняющий обязанности генерального директора клинической больницы "Охматдет" в Киеве Александр Урин проинформировал, когда планируется завершить восстановление главного корпуса учреждения. По его словам, это произойдет до конца этого года.

Об этом Урин сказал в комментарии журналисту Новини.LIVE в пятницу, 11 июля.

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