В Охматдете ответили, когда завершат ремонт главного корпуса

Ремонт Охматдета — гендиректор рассказал, когда закончат работы
Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 15:21
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Исполняющий обязанности генерального директора клинической больницы "Охматдет" в Киеве Александр Урин проинформировал, когда планируется завершить восстановление главного корпуса учреждения. По его словам, это произойдет до конца этого года.
Об этом Урин сказал в комментарии журналисту Новини.LIVE в пятницу, 11 июля.
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