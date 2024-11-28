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Ремонт Подольского моста нанес ущерб на 3,5 млн грн

28 ноября 2024 12:47
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Ремонт Подольского моста в Киеве — нанесен ущерб на 3,5 млн грн
Ремонт подольского моста. Фото: Киевская городская прокуратура
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве строительство Подольского моста нанесло убытки на 3,5 миллиона гривен. Заместителю директора коммунального предприятия доложено о подозрении в служебной халатности.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в четверг, 28 ноября.

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Прокуратура сообщила о подозрении заместителю директора КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" по факту служебной халатности. Это привело к тяжелым последствиям при строительстве Подольского моста в столице.

Сообщается, что в апреле 2017 года коммунальное предприятие и генподрядчик заключили договор на выполнение работ по объекту: "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве".

Следствие стало известно, что в июне 2023 года подозреваемый, не надлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, не проверил фактические объемы использованного строительного материала, а именно песка речного, и затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов. При этом он подписал акты приемки выполненных строительных работ за июнь 2023 года. Речь идет о работах по устройству земляного полотна на участке дамбы Русановских садов до бульвара Перова.

"В акты выполненных работ внесены завышенные сведения об использовании песка, а также завышены объемы проведенных работ", — сообщили в прокуратуре.

Согласно выводам судебных строительно-технической и экономической экспертиз, размер ущерба территориальной громаде составляет более 3,5 миллиона гривен.

сообщение прокуратуры
Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Подольский мост в Киеве откроют для движения легковых автомобилей уже в начале декабря. Ранее этим мостом могли использовать только транспортные средства специализированного и специального назначения.

Напомним, недавно в сети показали уровень готовности Подольского моста. В тоннеле переправы уже убрали временные конструкции для строительства бетонных стен.

Киев мост ремонт прокуратура река

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