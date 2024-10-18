Подільський міст у Києві — коли закінчиться ремонт

Подільський міст у Києві. Фото: УНІАН

Станом на зараз на Подільському мості у Києві продовжуються ремонтні роботи, він будується вже понад 20 років і відкритий лише для екстрених служб, спецтранспорту і одного автобуса. Однак місцева влада обіцяє, що до початку листопада цього року міст буде повністю відкритий.

Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко в етері "Київ 24".

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Які роботи виконані на Подільському мосту

Кличко розповів, що на мості станом на 17 жовтня вже виконані роботи з будівництва ділянки до дороги від вулиці Петра Вишгороди до розворотного кінця трамвая. Також зараз роботи тривають під залізницею 90-метрового тунелю, там встановлюють залізобетонні палі.

"До кінця жовтня чи початку листопада ми плануємо вже запустити весь транспорт по даному мосту", — заявив мер столиці.

Крім того, він наголосив, що відкриття цього мосту для всіх дозволить зменшити затори та розвантажити інші шляхопроводи Києва.

Водночас він підкреслив, що ремонтні роботи проводились так довго через великий розмір об'єкта. За його словами, це не просто арка через Дніпро.

"Також у "тілі мосту" вже побудовані три станції метро.Це те про що мріють мешканці Троєщини. Ми розглядаємо зараз також на етапі проєктування те, що стосується гілки метро. І працюємо над тим, щоб був відповідний проєкт метро на Троєщину", — додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, з 15 жовтня у Києві повністю обмежили рух пішохідним мостом у Голосіївському районі. Причина — протиаварійний ремонт.

Також нещодавно ми писали, що на Київщині відновлять п'ять мостів, які розташовані у Вишгородському, Білоцерківському, Фастівському, Броварському та Бучанському районах. Це буде реалізовано в рамках меморандуму з французькою компанією MATIERE