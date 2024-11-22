Подільсько-Воскресенський міст у Києві майже готовий — у мережі показали фото

Роботи на Подільському мосту у Києві. Фото: Павло Авдокушин

У Києві в тунелі на Подільсько-Воскресенському мосту вже прибрали тимчасові конструкції для зведення бетонних стін. Переправу можна пройти наскрізь.

Про це повідомив інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у Facebook.

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За словами Авдокушина, новий автомобільно-трамвайний тунель від Подільського мосту до Троєщини та Райдужного незабаром буде готовий.

"Вже зараз ним можно пройти наскрізь. Хіба що трохи пригнутися треба. І тимчасова дорога до нього вже блищить, мов нова копійка", — йдеться у повідомленні.

Частина тунелю. Фото: Павло Авдокушин

Оглядач зазначає, що на під’їзді до трамвайного кільця вже нанесена розмітка, встановлені дорожні знаки та світлофор на перехресті з вулицею Вершигори.

Трамвайні колії. Фото: Павло Авдокушин

З боку Русанівських садів триває підготовка "подушки" для дороги, монтаж системи водовідведення та освітлення, а також бетонування підпірних стін на виїзді.

Роботи на мосту. Фото: Павло Авдокушин

Зведення тунелю. Фото: Павло Авдокушин

Нагадаємо, станом на зараз на Подільському мості у Києві продовжуються ремонтні роботи, він будується вже понад 20 років.

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