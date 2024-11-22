Подільсько-Воскресенський міст у Києві майже готовий — у мережі показали фото

У мережі показали рівень готовності Подільського мосту — фото
У Києві в тунелі на Подільсько-Воскресенському мосту вже прибрали тимчасові конструкції для зведення бетонних стін. Переправу можна пройти наскрізь.
Про це повідомив інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у Facebook.
На якому етапі будівництво Подільського мосту
За словами Авдокушина, новий автомобільно-трамвайний тунель від Подільського мосту до Троєщини та Райдужного незабаром буде готовий.
"Вже зараз ним можно пройти наскрізь. Хіба що трохи пригнутися треба. І тимчасова дорога до нього вже блищить, мов нова копійка", — йдеться у повідомленні.
Оглядач зазначає, що на під’їзді до трамвайного кільця вже нанесена розмітка, встановлені дорожні знаки та світлофор на перехресті з вулицею Вершигори.
З боку Русанівських садів триває підготовка "подушки" для дороги, монтаж системи водовідведення та освітлення, а також бетонування підпірних стін на виїзді.
Нагадаємо, станом на зараз на Подільському мості у Києві продовжуються ремонтні роботи, він будується вже понад 20 років.
Також ми розповідали, чому так довго будують Подільсько-Воскресенський міст у Києві.
Читайте Новини.LIVE!