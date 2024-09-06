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Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

6 сентября 2024 13:59
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Деньги на ремонт метро – во сколько обошлась авария на синей ветке
Ремонт синей ветки метро. Фото: Новини.LIVE
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

В Киеве завершается ремонт синей ветки метро, а именно переезда между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". На ремонт аварийного участка потратили 499 млн грн, а это больше, чем на ремонт укрытий в городе за год.

Детальнее — в материале Новини.LIVE/

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"Дай бог, чтобы этот проект не стал очередным долгостроем в Киеве. Общая сумма — 449 млн грн. Это лишь прямые затраты на ремонт, а еще мы можем посчитать упущенную выгоду, неполученные средства за перевозку и многое другое" , — сказал Новини.LIVE депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Часть синей ветки метро закрыли в начале декабря 2023 года. За это время местные власти называли несколько сроков завершения ремонта, но окончательно дошли до финала только в начале сентября 2024 года.

Метро Демеевская
Обустройство благоустройства на месте ремонта метро над тоннелем. Фото: Новини.LIVE

В начале ремонтных работ была критика, ведь сообщалось, что деньги на возобновление переезда возьмут из резервного фонда Киева, направившего средства на ликвидацию последствий войны.

Ремонт укрытий

В 2023 году на ремонт укрытий в Киеве заложили сумму более 350 млн грн, что на 100 млн меньше, чем обошелся ремонт одного аварийного участка метро.

"В этом году (2023.  Ред.) на капитальный ремонт подвальных помещений жилых домов во всех 10 районах для использования под простейшие укрытия предусмотрено более 290 млн грн. Отдельно 61 млн грн предусмотрено на работы в сооружениях гражданской защиты еще в 4 районах Дарницком, Деснянском , Оболонском, Святошинском" , — говорилось в сообщении КГГА.

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