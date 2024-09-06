Деньги на ремонт метро – во сколько обошлась авария на синей ветке

Ремонт синей ветки метро. Фото: Новини.LIVE

В Киеве завершается ремонт синей ветки метро, а именно переезда между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". На ремонт аварийного участка потратили 499 млн грн, а это больше, чем на ремонт укрытий в городе за год.

Детальнее — в материале Новини.LIVE/

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Ремонт метро

"Дай бог, чтобы этот проект не стал очередным долгостроем в Киеве. Общая сумма — 449 млн грн. Это лишь прямые затраты на ремонт, а еще мы можем посчитать упущенную выгоду, неполученные средства за перевозку и многое другое" , — сказал Новини.LIVE депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Часть синей ветки метро закрыли в начале декабря 2023 года. За это время местные власти называли несколько сроков завершения ремонта, но окончательно дошли до финала только в начале сентября 2024 года.

Обустройство благоустройства на месте ремонта метро над тоннелем. Фото: Новини.LIVE

В начале ремонтных работ была критика, ведь сообщалось, что деньги на возобновление переезда возьмут из резервного фонда Киева, направившего средства на ликвидацию последствий войны.

Ремонт укрытий

В 2023 году на ремонт укрытий в Киеве заложили сумму более 350 млн грн, что на 100 млн меньше, чем обошелся ремонт одного аварийного участка метро.

"В этом году (2023. — Ред.) на капитальный ремонт подвальных помещений жилых домов во всех 10 районах для использования под простейшие укрытия предусмотрено более 290 млн грн. Отдельно 61 млн грн предусмотрено на работы в сооружениях гражданской защиты еще в 4 районах — Дарницком, Деснянском , Оболонском, Святошинском" , — говорилось в сообщении КГГА.