У Києві фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт: КМДА назвала терміни

Фунікулер у Києві. Фото: google.com

Київський фунікулер зачиняється на щорічний плановий ремонт. Обмеження триватимуть з 20 липня по 22 серпня.

Про це повідомляє КМДА.

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Плановий ремонт фунікулера

Зазначається, що спеціалісти ремонтуватимуть:

машинний, компресорний та тиристорний зали;

проведуть скорочення тросу;

обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною;

виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.

Після всіх робіт проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві черговий скандал з тендерами та мільйонним виділенням коштів з місцевого бюджету. Так, під час повномасштабної війни КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" оголосило тендер на демонтаж цеху №5 колишнього заводу "Більшовик" з очікуваною вартістю 93,38 млн грн.

Додамо, киян обурив ще один скандал із закупівлями — у Києві реконструюють транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Йдеться про перетин вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.