У Києві фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт: КМДА назвала терміни
Київський фунікулер зачиняється на щорічний плановий ремонт. Обмеження триватимуть з 20 липня по 22 серпня.
Про це повідомляє КМДА.
Плановий ремонт фунікулера
Зазначається, що спеціалісти ремонтуватимуть:
- машинний, компресорний та тиристорний зали;
- проведуть скорочення тросу;
- обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною;
- виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.
Після всіх робіт проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві черговий скандал з тендерами та мільйонним виділенням коштів з місцевого бюджету. Так, під час повномасштабної війни КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" оголосило тендер на демонтаж цеху №5 колишнього заводу "Більшовик" з очікуваною вартістю 93,38 млн грн.
Додамо, киян обурив ще один скандал із закупівлями — у Києві реконструюють транспортну розвʼязку за 1,3 млрд гривень. Йдеться про перетин вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.