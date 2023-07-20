Ремонт дорог в Киеве - список

Ремонтные работы на Дегтяревском путепроводе в Киеве. Фото: facebook/КК "Киевавтодор"

В Киеве в этом году, несмотря на активные вражеские обстрелы, производится огромное количество ремонтных работ на дорогах. В настоящее время латают участки во всех районах столицы.

На каких участках продолжаются работы и сколько это стоит столицы — узнавали Новости.LIVE.

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О целесообразности ремонта дорог в Киеве существует много споров. Уместно ли во время войны тратить средства на дороги? Ведь с очередной атакой России все старания могут быть мгновенно уничтожены.

Так или иначе, а ремонты продолжаются. Как сообщили КП "Киевавтодор" для Новости.LIVE, работы проводятся на следующих участках.

Оболонский район:

капитальный ремонт проспекта В. Ивасюка (бывший просп. Героев Сталинграда) — 5,2 км,

реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы Богатырской с улицей Полярной — 3,2 км.

Работы на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Фото: facebook/КК "Киевавтодор"

Дарницкий район:

реконструкция улицы Трускавецкой — 0,7 км.

Соломенский район:

капитальный ремонт проспекта Воздухофлотского от Севастопольской площади до предела обслуживания — 3,1 км,

капитальный ремонт улицы Митрополита Василия Липковского (бывшая ул. Урицкого) — 1,6 км.

Шевченковский район:

капитальный ремонт улицы Татарской — 1,2 км,

капитальный ремонт улицы Александра Довженко от улицы Елены Телиги до проспекта Берестейского (бывший просп. Победы) — 0,9 км,

реконструкция путепровода в составе транспортной развязки на пересечении улицы Дегтяревской и улицы Александра Довженко — 2,4 км.

Работы на Дегтяревском путепроводе. Фото: facebook/КК "Киевавтодор"

Днепровский район:

капитальный ремонт улицы Энтузиастов — 2,7 км.

Голосеевский район:

капитальный ремонт участка дороги Т-10-27 Киевское полукольцо от улицы Территориальной обороны (бывшая ул. Ватутина) до Одесской площади — 2,9 км.

Ремонтные работы на Киевском полукольце. Фото: facebook/КК "Киевавтодор"

Также текущие ремонты проходят на улицах Пирогова, Богдана Хмельницкого, Кибальчича, Парковой дороге и на мосту через реку Десенку.

Ремонтные работы на мосту через реку Десенку. Фото: facebook/КК "Киевавтодор"

2,5 миллиарда на дороги

Общая протяженность выполняемых работ составляет около 24 километров.

Также отметим, что на двух объектах капитальные ремонты этого года уже завершены. Речь идет об улице Гетьмана Скоропадского (бывшая ул. Льва Толстого) на участке от улицы М. Липковского до улицы Тарасовской, а также на улице Ю. Шумского.

В ближайшее время новые капитальные ремонты в КП "Киевавтодор" не планируют.

В общей сложности на ремонты столичных дорог в 2023 году выделено 2 миллиарда 529 миллионов гривен.

У жителей столицы такие расходы средств вызывают вопросы, ведь некоторые дороги, подлежащие капитальному ремонту в этом году, являются во вполне хорошем на первый взгляд состоянии.

Между тем, в самом центре столицы есть участки, которые уже очень давно нуждаются в ремонте. К примеру, на улице Дмитревской.

Участок дороги по улице Дмитровской. Фото: Новости.

Участок дороги по улице Дмитровской. Фото: Новости.

Участок дороги по улице Дмитровской. Фото: Новости.

Участок дороги по улице Дмитровской. Фото: Новости. 1/4 _ 4

Эксперты тоже сомневаются в целесообразности решений столичных властей по дорогам.

К примеру, урбанист и транспортный аналитик Александр Гречко называет строительство развязки на Оболони сплошной расточительностью. Строят ведь с нуля под видом обычной реконструкции. А стоимость такого удовольствия — 2 миллиарда гривен.

"Такие развязки являются по сути решением 70-х годов, и они подходят для загородных трасс, а для городов — не эффективны. У нас же их строят, чтобы отмыть кучу денег вместо того, чтобы изменить подход к транспортной политике и качественно развивать в первую очередь общественный транспорт и велоинфраструктуру", — сообщает Александр Гречко.

Напомним, в Киеве фуникулер закроют на плановый ремонт. Ограничения продлятся с 20 июля по 22 августа.

Также отметим, что Виталий Кличко анонсировал запуск Подольско-Воскресенского моста через несколько месяцев. Однако эксперты сомневаются в целесообразности открытия.