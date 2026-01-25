Видео
Україна
Главная Киев Ремонтировал поврежденный энергообъект — в Киеве погиб спасатель

Ремонтировал поврежденный энергообъект — в Киеве погиб спасатель

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 15:54
Гибель спасателя в Киеве — Александр Питайчук сорвался с высоты
Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС

В Киеве во время аварийно-восстановительных работ на одном из энергетических объектов погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук. Он помогал возвращать свет и тепло в дома киевлян после массированной атаки 24 января.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram 25 января.

Читайте также:

Гибель спасателя в Киеве

Клименко рассказал, что спасатель сорвался с 20-метровой высоты. К сожалению, травмы, которые получил мужчина, оказались смертельными.

Загибель рятувальника у Києві
Александр Питайчук. Фото: ГСЧС

"Спасатели ежедневно там, где опаснее всего. Они заходят в разрушенные здания, работают под обстрелами, в огне, воде и на морозе, чтобы успеть спасти других. Эта служба всегда связана со смертельным риском. И сегодня этот риск унес жизнь нашего коллеги", — подчеркнул министр.

В то же время в ГСЧС отметили, что Александр был смелым, отважным, искренним и целеустремленным. Он не только выполнял свой долг, а работал между хаосом и нормальной жизнью горожан. Друзья, родные и коллеги говорят о спасателе только добрые и теплые слова.

"Сейчас за каждым включенным в квартире светильником стоит труд таких, как Александр. Работа в дыму, на высоте, в воздухе и под водой, под угрозой повторных атак, на грани человеческих возможностей", — отметили в ГСЧС.

Напомним, 21 января погиб бывший руководитель Укрэнерго Алексей Брехт. Его поразило током на одной из подстанций.

Кроме того, 14 января в Киеве во время работ по теплообеспечению погиб энергетик. Это случилось в Оболонском районе.

Киев смерть ГСЧС обстрелы спасатели
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
