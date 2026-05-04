Головна Київ Ресторатор пояснив, чому у Києві закриваються заклади харчування

Ресторатор пояснив, чому у Києві закриваються заклади харчування

Дата публікації: 4 травня 2026 01:26
Дівчина їсть в кафе. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ресторатор Дмитро Чикало заявив, що основними причинами закриття закладів харчування у Києві є нестача персоналу та складна зима. Тобто, наразі проблема полягає не лише у фінансах.

Про це переможець шоу "Звана вечеря" сказав в ефірі "Київського часу".

За словами Чикало, загалом наразі залишаються невеликі заклади, зокрема, кав'ярні, маленькі ресторації або фаст-фуди.

Однією з причин такої тенденції він назвав надважку зиму, адже ресторани вимушено витрачали значні кошти на утримання генераторів, а деякі заклади не могли собі дозволити навіть цього.

"Не кожен ресторатор, не кожен власник маленького бізнесу, може собі дозволити його (генератор, — ред.) придбати. Я вже мовчу про те, щоб утримувати і постійно, з дня в день, витрачати кошти на пальне", — сказав Дмитро Чикало.

Ще однією проблемою ресторатор назвав катастрофічну нестачу персоналу, оскільки багатьох людей мобілізували. За його словами, якщо раніше можна було підвищити зарплату і люди влаштовувались на роботу, то зараз працівників немає фізично.

Як повідомляло Новини.LIVE, в січні київський ресторан "Молодість" щодня безкоштовно годував сотні людей, які через війну опинилися в складних життєвих обставинах. Ініціатива була запроваджена, щоб підтримати тих, хто не мав змоги самостійно приготувати гарячу їжу.

Також ми писали, що за словами депутата Київради Тараса Козака, повноцінно підготувати енергетику Києві до наступного опалювального сезону наразі нереально.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
