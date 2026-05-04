Ресторатор объяснил, почему в Киеве закрываются заведения питания

Девушка ест в кафе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ресторатор Дмитрий Чикало заявил, что основными причинами закрытия заведений питания в Киеве является нехватка персонала и сложная зима. То есть, сейчас проблема заключается не только в финансах.

Об этом победитель шоу "Звана вечеря" сказал в эфире "Киевского времени".

По словам Чикало, в целом пока остаются небольшие заведения, в частности, кафе, маленькие рестораны или фаст-фуды.

Одной из причин такой тенденции он назвал сверхтяжелую зиму, ведь рестораны вынужденно тратили значительные средства на содержание генераторов, а некоторые заведения не могли себе позволить даже этого.

"Не каждый ресторатор, не каждый владелец маленького бизнеса, может себе позволить его (генератор, — ред.) приобрести. Я уже молчу о том, чтобы содержать и постоянно, изо дня в день, тратить средства на топливо", — сказал Дмитрий Чикало.

Еще одной проблемой ресторатор назвал катастрофическую нехватку персонала, поскольку многих людей мобилизовали. По его словам, если раньше можно было повысить зарплату и люди устраивались на работу, то сейчас работников нет физически.

Как сообщало Новини.LIVE, в январе киевский ресторан "Молодость" ежедневно бесплатно кормил сотни людей, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Инициатива была введена, чтобы поддержать тех, кто не имел возможности самостоятельно приготовить горячую пищу.

Также мы писали, что по словам депутата Киевсовета Тараса Козака, полноценно подготовить энергетику Киеве к следующему отопительному сезону пока нереально.