Головна Київ У Києві популярний ресторан щодня безкоштовно годує сотні людей

У Києві популярний ресторан щодня безкоштовно годує сотні людей

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 22:33
У Києві ресторан "Молодість" щодня безкоштовно годує сотні людей
Черга до ресторану "Молодість". Фото: Новини.LIVE

У Києві ресторан "Молодість" щодня безкоштовно годує сотні людей, які через війну опинилися в складних життєвих обставинах. Ініціативу запровадили, щоб підтримати тих, хто не має змоги самостійно приготувати гарячу їжу.

Про це повідомила керівниця закладу Ірина розповіла журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Як "Молодість" допомагає киянам

Допомогу отримують літні люди, мами з дітьми, родини та всі, хто цього потребує. Проєкт планують підтримувати щонайменше до кінця зими.

"Це ініціатива від наших власників. Було розроблено стратегічний план, щоб кормити 500-1000 порцій щодня", — розповіла керівниця.

Щодня в меню — гарячі та поживні страви: борщ, курка з кашею або картоплею. Раціон постійно змінюється, а їжу можна з’їсти на місці або забрати із собою.

"Меню розроблено так, щоб був асортимент. Комплекси є з кашею та куркою або з картоплею. Сьогодні є перші страви, бо на вулиці холодно, і потрібна гаряча поживна їжа, яка зберігає тепло", — додала Ірина.

Наразі команда видає від 200 до 300 порцій на день і планує суттєво збільшити обсяги допомоги.

Нагадаємо, що волонтери міжнародної організації World Central Kitchen видавали гарячу їжу для мешканців столиці.

А також журналісти Новини.LIVE розповіли, як відбувається порятунок столиці від наслідків цинічних атак окупантів РФ на енергетичну інфраструктуру.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
