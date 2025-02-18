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Reuters припинило ефір з Майдану Незалежності в Києві, — КМВА

18 лютого 2025 13:07
Аркадій Пастула - Редактор
Пряму трансляцію Reuters з Майдану Незалежності в Києві припинили
Майдан Незалежності Києва. Фото: REUTERS/Alina Smutko
Аркадій Пастула - Редактор

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на пряму трансляцію агенства Reuters з центру столиці. За його словами, ефір припинено.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram у вівторок, 18 лютого.

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"Щодо стріму однієї з новинних агенцій з Майдану Незалежності. Дякуємо за реакцію громадськості і медіа", — пише Ткаченко.

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Ефір Reuters, який припинили. Фото: t.me/tkachenkotymur

Він зазначив, що миттєво звернувся до відповідних правоохоронних органів. Прямий ефір було припинено.

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Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 лютого британське агентство Reuters розпочало пряму трансляцію з Майдану Незалежності в Києві. 

Раніше журналісти Reuters фотографували роботу ППО в столиці. Внаслідок цього відбувалася перевірка.

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