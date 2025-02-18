Пряму трансляцію Reuters з Майдану Незалежності в Києві припинили

Reuters припинило ефір з Майдану Незалежності в Києві, — КМВА
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на пряму трансляцію агенства Reuters з центру столиці. За його словами, ефір припинено.
Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram у вівторок, 18 лютого.
Прямий ефір з Києва припинено
"Щодо стріму однієї з новинних агенцій з Майдану Незалежності. Дякуємо за реакцію громадськості і медіа", — пише Ткаченко.
Він зазначив, що миттєво звернувся до відповідних правоохоронних органів. Прямий ефір було припинено.
Нагадаємо, 18 лютого британське агентство Reuters розпочало пряму трансляцію з Майдану Незалежності в Києві.
Раніше журналісти Reuters фотографували роботу ППО в столиці. Внаслідок цього відбувалася перевірка.
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