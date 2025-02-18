Прямую трансляцию Reuters с Майдана Независимости в Киеве прекратили

Майдан Независимости Киева. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на прямую трансляцию агентства Reuters из центра столицы. По его словам, эфир прекращен.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram во вторник, 18 февраля.

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Прямой эфир из Киева прекращен

"Относительно стрима одного из новостных агентств с Майдана Независимости. Спасибо за реакцию общественности и медиа", — пишет Ткаченко.

Эфир Reuters, который прекратили. Фото: t.me/tkachenkotymur

Он отметил, что мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Прямой эфир был прекращен.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, 18 февраля британское агентство Reuters начало прямую трансляцию с Майдана Независимости в Киеве.

Ранее журналисты Reuters фотографировали работу ПВО в столице. Вследствие этого происходила проверка.