Прямую трансляцию Reuters с Майдана Независимости в Киеве прекратили

Reuters прекратило эфир с Майдана Независимости в Киеве, — КГВА
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на прямую трансляцию агентства Reuters из центра столицы. По его словам, эфир прекращен.
Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram во вторник, 18 февраля.
Прямой эфир из Киева прекращен
"Относительно стрима одного из новостных агентств с Майдана Независимости. Спасибо за реакцию общественности и медиа", — пишет Ткаченко.
Он отметил, что мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Прямой эфир был прекращен.
Напомним, 18 февраля британское агентство Reuters начало прямую трансляцию с Майдана Независимости в Киеве.
Ранее журналисты Reuters фотографировали работу ПВО в столице. Вследствие этого происходила проверка.
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