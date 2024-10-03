Відбудова Охматдиту — оголошено тендери на термінові роботи

Наслідки російської атаки на "Охматдит" 8 липня 2024 року. Фото: Reuters

Київська дитяча лікарня "Охматдит", яка була пошкоджена під час російської атаки, оголосила тендер на зимову консервацію за 10 млн гривень. Першочергові протиаварійні роботи мають бути виконані до 15 листопада.

Про це повідомляє видання Наші Гроші у четвер, 3 жовтня.

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Вкінці вересня дитяча лікарня "Охматдит", яка була зруйнована внаслідок російської ракетної атаки 8 липня, оголосила спрощені закупівлі на протиаварійні роботи вартістю 9,51 млн гривень та технічний нагляд за ними вартістю 132 тисячі гривень. Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій 9-10 жовтня. Фінансуватися роботи та технагляд буде здійснюватися за кошти БФ "Таблеточки".

Тендер на першочергові протиаварійні роботи. Фото: Прозорро

Тендер на технічний нагляд. Фото: Прозорро

Зазначається, що до 15 листопада мають бути виконані першочергові протиаварійні роботи для захисту будівлі лікарні "Охматдит" на вул. В. Чорновола, 28/1.

"Роботи будуть проведені по закриттю прорізів вікон та дверей, які були знищені під час ракетної атаки 8 липня цього року. Також нам необхідно закрити інженерні мережі, які були також знищені. І потрібно зробити так, щоб ця будівля пережила цю зиму, враховуючи те, що ми продовжуємо тут надавати медичну допомогу", — сказав виконувач обов’язків гендиректора "Охматдиту" Олександр Урін.

Згідно з оголошенням про закупівлю, учасники тендеру повинні мати матеріально-технічну базу, обладнання, підтверджуючі документи щодо користування ними, а також досвід виконання аналогічних робіт з ремонту або реконструкції. Крім того, їхній річний дохід за 2023 рік має становити щонайменше 50% від очікуваної вартості закупівлі.

На сайті МОЗ зазначено, що завершено перший етап інструментального обстеження, який необхідний для проведення невідкладних протиаварійних робіт. За його підсумками "НДІпроектреконструкція" передав лікарні технічні звіти, кошторисну документацію, дефектний акт і позитивну експертну оцінку, яку здійснило ДП "Укрдержекспертиза".

Для участі у закупівлі на технагляд необхідно:

мати мінімальний перелік обладнання, включно з лазерною рулеткою, вимірювачем міцності матеріалів, нівеліром, комп’ютером і принтером;

мати аналогічний договір з надання технагляду під час ремонту чи реконструкції громадських будівель та відгук про виконання робіт;

забезпечити хоча б одного кваліфікованого працівника: сертифікованого інженера з технагляду з досвідом роботи не менше трьох років, інженера з охорони праці та керівника проєкту, особа, яка здійснює технічне керівництво.

Нагадаємо, за даними МОЗ, держава виділила 100 млн грн на відновлення "Охматдиту". Також лікарня отримала фінансову підтримку від міжнародних партнерів та благодійних організацій.

Загалом відбудову "Охматдиту" в Києві розбили на етапи. Перший передбачає протиаварійні роботи на період зими.

Раніше ми писали, що близько 550 дітей щоденно отримують лікування в медичному закладі "Охматдит" попри пошкодження будівлі внаслідок російського обстрілу.