Восстановление Охматдета — объявления результатов тендера

Поврежденное здание "Охматдета". Фото: Новини.LIVE

Украинцам должны озвучить результаты тендера на восстановление киевской детской больницы "Охматдет", а именно сроков по ремонту помещения на зимний период. В то же время в больнице посчитали, сколько денег нужно на восстановление оборудования.

Детали Новини.LIVE рассказал медицинский директор НДСЛ "Охматдет" Сергей Чернышук.

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— Что с тендером на восстановление на данном этапе?

— Сейчас активная и главная задача — подготовиться к зиме. Думаю, что сегодня (16 октября. — Ред.) уже будет официальная новость о результатах тендеров. По крайней мере, так ожидается. В ближайшие дни работы по подготовке основного корпуса к осенне-зимнему периоду начнутся.

— Как много оборудования потеряла больница?

— Предварительная сумма поврежденного оборудования, нуждающегося в замене, более 100 млн грн. Но следует заметить, что часть обнаружения повреждений оборудования происходит позже. Некоторые аппараты не имели визуально повреждений, но имели повреждения внутри.

Что касается восстановления этого оборудования, то достаточно много внегосударственных организаций выразили желание помочь больнице, поэтому я надеюсь, что мы сможем это сделать, не используя государственные средства.

Медицинский директор НДСЛ "Охматдет" Сергей Чернышук. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

— С момента 8 июля усилилась ли помощь зарубежных партнеров?

— Часть наших пациентов выразили желание продолжить лечение за границей. Таких пациентов несколько десятков, тем не менее, такую помощь в европейских клиниках они получили.

Напомним, киевская детская больница "Охматдет", поврежденная во время российской атаки 8 июля, объявила тендер на сохранение здания на зимний период. Первоочередные противоаварийные работы планируется завершить до 15 ноября.