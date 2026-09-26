Атака РФ на Київ 26 вересня: є постраждалі

Рятувальники на місці атаки РФ у Києві. Ілюстративне фото: ДСНС Києва

У ніч проти 26 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Солом’янському районі внаслідок падіння БпЛА сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку та магазині на першому поверсі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, пошуково-рятувальна операція триває.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка у суботу, 26 вересня.

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РФ атакувала будинок у Солом’янському районі

У Солом’янському районі Києва внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Загоряння також сталося у магазині, розташованому на першому поверсі.

Із будинку врятували 20 людей. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак згодом Кличко уточнив, що внаслідок атаки постраждали четверо людей.

На місці працюють екстрені служби, триває пошуково-рятувальна операція.

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Наслідки атаки РФ у районах Києва

За інформацією Віталія Кличка, протягом ночі наслідки російської атаки зафіксували також у Дарницькому, Оболонському та Святошинському районах.

У Дарницькому районі виникла пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Загоряння ліквідували.

В Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком. У будівлі пошкоджені та вибиті вікна. Руйнувань і загоряння немає.

У Солом’янському районі також сталося загоряння покрівлі офісної будівлі внаслідок падіння БпЛА. Пожежу ліквідували.

У Святошинському районі внаслідок падіння БпЛА на територію торговельно-розважального центру виникли пожежа та руйнування одного з магазинів. Загоряння ліквідували.

Скриншот повідомлень Кличка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у Києві вночі 26 вересня пролунали вибухи, під атакою опинилися два райони столиці. У Солом’янському районі БпЛА впав на офісну будівлю, також зафіксували падіння уламків на відкритій території. Згодом стало відомо про влучання БпЛА між житловою п’ятиповерхівкою та торговельним закладом у Солом’янському районі.

Новини.LIVE також писали, що російські війська ввечері 25 вересня атакували безпілотником Іванківський ліцей №2 на Київщині. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа площею понад 300 квадратних метрів. На момент атаки учнів у закладі вже не було, попередньо, загиблих і постраждалих немає.