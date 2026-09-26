Атака РФ на Киев 26 сентября: есть пострадавшие

Спасатели на месте атаки РФ в Киеве. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

В ночь на 26 сентября российские войска атаковали Киев с помощью беспилотников. В Соломенском районе в результате падения БпЛА произошел пожар в пятиэтажном жилом доме и магазине на первом этаже. На данный момент известно о четырех пострадавших, поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в субботу, 26 сентября.

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Россия атаковала дом в Соломенском районе

В Соломенском районе Киева в результате падения беспилотника возник пожар в пятиэтажном жилом доме. Пожар также произошел в магазине, расположенном на первом этаже.

Из дома спасли 20 человек. Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако впоследствии Кличко уточнил, что в результате атаки пострадали четверо человек.

На месте работают экстренные службы, продолжается поисково-спасательная операция.

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По информации Виталия Кличко, в течение ночи последствия российского нападения были зафиксированы также в Дарницком, Оболонском и Святошинском районах.

В Дарницком районе возник пожар на территории рядом со складскими зданиями. Пожар ликвидирован.

В Оболонском районе обломки упали рядом с жилым домом. В здании повреждены и выбиты окна. Разрушений и возгорания нет.

В Соломенском районе также произошло возгорание кровли офисного здания в результате падения БПЛА. Пожар ликвидирован.

В Святошинском районе в результате падения БПЛА на территорию торгово-развлекательного центра возник пожар и произошло разрушение одного из магазинов. Пожар ликвидирован.

Скриншот сообщений Кличко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве ночью 26 сентября прогремели взрывы, под атакой оказались два района столицы. В Соломенском районе БпЛА упал на офисное здание, также зафиксировали падение обломков на открытой территории. Впоследствии стало известно о попадании БпЛА между жилым пятиэтажным домом и торговым заведением в Соломенском районе.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска вечером 25 сентября атаковали беспилотником Иванковский лицей № 2 в Киевской области. В результате удара возник масштабный пожар площадью более 300 квадратных метров. На момент атаки учеников в здании уже не было, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.