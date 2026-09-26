Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Россия атакует Киев: беспилотник упал на жилой дом, есть раненые

Россия атакует Киев: беспилотник упал на жилой дом, есть раненые

Ua ru
26 сентября 2026 08:31
Атака РФ на Киев 26 сентября: есть пострадавшие
Спасатели на месте атаки РФ в Киеве. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

В ночь на 26 сентября российские войска атаковали Киев с помощью беспилотников. В Соломенском районе в результате падения БпЛА произошел пожар в пятиэтажном жилом доме и магазине на первом этаже. На данный момент известно о четырех пострадавших, поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в субботу, 26 сентября.

Реклама

Россия атаковала дом в Соломенском районе

В Соломенском районе Киева в результате падения беспилотника возник пожар в пятиэтажном жилом доме. Пожар также произошел в магазине, расположенном на первом этаже.

Из дома спасли 20 человек. Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако впоследствии Кличко уточнил, что в результате атаки пострадали четверо человек.

На месте работают экстренные службы, продолжается поисково-спасательная операция.

Читайте также:

Последствия атаки РФ в районах Киева

По информации Виталия Кличко, в течение ночи последствия российского нападения были зафиксированы также в Дарницком, Оболонском и Святошинском районах.

В Дарницком районе возник пожар на территории рядом со складскими зданиями. Пожар ликвидирован.

В Оболонском районе обломки упали рядом с жилым домом. В здании повреждены и выбиты окна. Разрушений и возгорания нет.

В Соломенском районе также произошло возгорание кровли офисного здания в результате падения БПЛА. Пожар ликвидирован.

В Святошинском районе в результате падения БПЛА на территорию торгово-развлекательного центра возник пожар и произошло разрушение одного из магазинов. Пожар ликвидирован.

null
Скриншот сообщений Кличко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве ночью 26 сентября прогремели взрывы, под атакой оказались два района столицы. В Соломенском районе БпЛА упал на офисное здание, также зафиксировали падение обломков на открытой территории. Впоследствии стало известно о попадании БпЛА между жилым пятиэтажным домом и торговым заведением в Соломенском районе.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска вечером 25 сентября атаковали беспилотником Иванковский лицей № 2 в Киевской области. В результате удара возник масштабный пожар площадью более 300 квадратных метров. На момент атаки учеников в здании уже не было, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Киев обстрелы Россия атака разрушения пострадавшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации