Уночі 26 вересня 2026 року армія РФ обстріляла Київ

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У ніч проти суботи, 26 вересня, у Києві було чутно вибухи. Два райони столиці опинилися під російським обстрілом. Сталася пожежа. У декількох місцях упали уламки. Попри це, за попередніми даними, пошкоджень і постраждалих немає.

Про це з посиланням на Київську міську військову адміністрацію передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Києва вночі 26 вересня

У Солом'янському районі БпЛА впав на офісну будівлю — вона загорілася. На іншій локації уламки впали на відкритій території.

Також падіння уламків на відкритій території сталося в Оболонському районі.

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