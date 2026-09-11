Атака РФ на Киев: пострадали восемь человек

Спасатели на месте пожара. Фото: полиция Киева

Российские войска ночью вновь атаковали Киев ударными беспилотниками. В Днепровском районе в результате попадания БПЛА была повреждена девятиэтажная здание, где возник пожар на этажах с первого по пятый. В результате атаки пострадали восемь человек. 64-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ожоги тела, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия атаки на Киев

Также известно о пострадавшей 23-летней девушке, которая получила осколочное ранение. Медики оказали помощь еще пяти гражданам, однако их не госпитализировали.

Полиция на месте российского удара. Фото: Telegram/полиция Киева

В настоящее время на месте атаки работают следственно-оперативные группы районного управления полиции. Правоохранители документируют последствия российского удара и фиксируют повреждения, нанесенные гражданской инфраструктуре.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 сентября российские войска нанесли удар по Голосеевскому району Киева, в результате чего пострадали четверо человек. Атака почти полностью разрушила АЗС, повредила остановку и вызвала масштабные возгорания в восьмиэтажном нежилом здании и на генераторах.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, завод REEVA в Белой Церкви получил существенные повреждения в результате прямого попадания российского беспилотника во время атаки 8 сентября. Из-за этого предприятие временно не может производить и отгружать продукцию, поэтому отдельные товары бренда могут исчезнуть с полок магазинов.