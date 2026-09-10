Продукція REEVA тимчасово зникне з полиць через атаки РФ

Удар РФ по заводу REEVA. Фото: ДСНС Київщини

Завод REEVA у Білій Церкві суттєво пошкоджений унаслідок прямого влучання російського безпілотника під час атаки 8 вересня. Через пошкодження підприємство тимчасово не може виробляти та відвантажувати продукцію, тому окремі товари бренду можуть зникнути з полиць магазинів. Водночас компанія вже працює над відновленням поставок.

Про це пише REEVA, передає Новини.LIVE.

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Російський БпЛА влучив у завод REEVA

Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Київщини. Відомо, що під час РФ атаки 8 вересня на виробничий об’єкт у Білій Церкві, завод REEVA зазнав руйнувань. Пізніше компанія REEVA офіційно підтвердила пряме влучання російського безпілотника.

Унаслідок удару завод отримав суттєві пошкодження. Через це підприємство наразі не має можливості здійснювати виробництво та відвантаження готової продукції.

Атака спричинила масштабну пожежу на території підприємства.

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REEVA спеціалізується на продукції швидкого приготування та бакалії. До 2022 року товари компанії українські споживачі знали під брендом "Роллтон", однак згодом виробник провів ребрендинг і почав випускати продукцію під торговою маркою REEVA.

Компанія працює над відновленням поставок

У REEVA зазначили, що вже вживають заходів, аби забезпечити наявність продукції в магазинах та якомога швидше відновити роботу підприємства.

Через тимчасову зупинку виробництва окремі товари REEVA можуть бути відсутніми на полицях магазинів. Компанія не уточнила, коли саме завод зможе відновити повноцінну роботу.

Ми інформували, що російські війська завдають ударів по продуктових складах і медичних базах в Україні, значна частина яких розташована в Києві. Такі атаки можуть ускладнювати забезпечення цивільного населення необхідними товарами. Новини.LIVE показали реакцію місцевих жителів та такі зміни.

Новини.LIVE писали, що російський терор реактивними дронами став систематичним. У четвер, 10 вересня, стало відомо, що РФ зруйнувала дощенту київську АЗС в Голосіївському районі. Постраждало четверо людей.