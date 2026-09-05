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Головна Київ РФ атакувала Бориспіль: дрон влучив у висотку, в одній з квартир пожежа

РФ атакувала Бориспіль: дрон влучив у висотку, в одній з квартир пожежа

Ua ru
5 вересня 2026 01:26
Бориспіль під ударом 5 вересня - пошкоджено висотку
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 5 вересня атакувати Бориспіль дронами. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено одну з багатоповерхівок, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.

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Обстріл Борисполя в ніч проти 5 вересня

"Внаслідок ворожої атаки у Борисполі пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа даху та однієї з квартир", — йдеться у повідомленні в Telegram.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. Наразі на місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Новина доповнюється...

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Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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