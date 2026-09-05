Бориспіль під ударом 5 вересня - пошкоджено висотку

РФ атакувала Бориспіль: дрон влучив у висотку, в одній з квартир пожежа
Ua ru
5 вересня 2026 01:26
Термінова новина
Росіяни в ніч проти 5 вересня атакувати Бориспіль дронами. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено одну з багатоповерхівок, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.
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Обстріл Борисполя в ніч проти 5 вересня
"Внаслідок ворожої атаки у Борисполі пошкоджено дах та верхній поверх 9-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа даху та однієї з квартир", — йдеться у повідомленні в Telegram.
Попередньо, обійшлося без постраждалих. Наразі на місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби.
Новина доповнюється...
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