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Главная Киев Россия атаковала Борисполь: дрон попал в высотное здание, в одной из квартир возник пожар

Россия атаковала Борисполь: дрон попал в высотное здание, в одной из квартир возник пожар

Ua ru
5 сентября 2026 01:26
Борисполь под ударом 5 сентября — повреждена высотка
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В ночь на 5 сентября россияне атаковали Борисполь с помощью дронов. В результате вражеской атаки было повреждено одно из многоэтажных зданий, вследствие чего возник пожар.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской ОГА.

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Обстрел Борисполя в ночь на 5 сентября

«В результате вражеской атаки в Борисполе повреждены крыша и верхний этаж 9-этажного жилого дома. Возник пожар на крыше и в одной из квартир», — говорится в сообщении в Telegram.

Предварительно, обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и все необходимые службы.

Новость дополняется...

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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