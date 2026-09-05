Борисполь под ударом 5 сентября — повреждена высотка

Россия атаковала Борисполь: дрон попал в высотное здание, в одной из квартир возник пожар
Ua ru
5 сентября 2026 01:26
Срочная новость
В ночь на 5 сентября россияне атаковали Борисполь с помощью дронов. В результате вражеской атаки было повреждено одно из многоэтажных зданий, вследствие чего возник пожар.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской ОГА.
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Обстрел Борисполя в ночь на 5 сентября
«В результате вражеской атаки в Борисполе повреждены крыша и верхний этаж 9-этажного жилого дома. Возник пожар на крыше и в одной из квартир», — говорится в сообщении в Telegram.
Предварительно, обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и все необходимые службы.
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