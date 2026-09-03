Наслідки атаки РФ: у Борисполі згоріла фармацевтична компанія

Згорівші павільйони. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Росія продовжує систематичний дроновий терор Київщини. У Борисполі внаслідок нічної атаки Росії спалахнула пожежа на території фармацевтичної компанії "Біокон". Також в одному з районів міста вщент згорів магазин, а вибухова хвиля пошкодила вікна у сусідній дев’ятиповерхівці.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила журналістка Діана Шликова.

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Що пошкодила атака у Борисполі

РФ вкотре атакувала Бориспільський район Київської області. Під час нічного російського обстрілу постраждали складські приміщення фармацевтичної компанії "Біокон". На території підприємства виникла пожежа. Крім того, в іншій частині Борисполя вогонь повністю знищив магазин. Вибухова хвиля також пошкодила вікна у розташованій поруч дев’ятиповерхівці.

Вибиті вікна. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Дим внаслідок атаки РФ. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

На місцях працювали рятувальники. Вони оперативно ліквідували займання та наслідки атаки. Внаслідок обстрілу, на щастя, люди не загинули. Місцеві мешканці нині прибирають пошкоджені території та намагаються забрати речі, які вдалося врятувати.

Атака завдала значних матеріальних збитків цивільній інфраструктурі Борисполя.

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Дим в Борисполі. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Новини Києва

Новини.LIVE писали, що очільник КОВА Тимур Ткаченко повідомив — внаслідок чергової атаки РФ на Київщину постраждав Бориспільський район. Відомо, що унаслідок удару були пошкоджені складські та адміністративні приміщення, магазин, а також малі архітектурні форми. Він закликав мешканців області берегти себе на реагувати на тривоги.

Ми інформували, що через систематичні атаки Росії на Київщину експерти зафіксували забруднення повітря в Обухівському районі. У помірній концентрації в повітрі переважає дрібнодисперсний пил, який у чутливих людей може викликати дискомфорт під час дихання. Також через наслідки російських обстрілів погіршення стану атмосферного повітря можливе в Бориспільському районі.