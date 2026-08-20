Обстріл Броварів 20 серпня - загинула людина

РФ атакувала Бровари: загинув чоловік, у місті пожежа
В ніч проти 20 серпня росіяни атакували місто Бровари. Внаслідок обстрілу у місті є жертва та пошкодження.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт міської ради Броварів.
Обстріл Броварів 20 серпня
Начальник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі розповів, що внаслідок атаки у місті пошкоджено один з промислових об'єктів. Наразі на місці події працюють всі відповідні служби та ліквідовують пожежу.
"На жаль, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Ще один чоловік постраждав. Наразі він перебуває в місцевій лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", — додав Ткаченко.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Броварах на тлі атаки РФ виникла аварійна ситуація зі світлом.
Також ми писали, що цієї ночі ворог масовано вдарив балістикою по Києву. Через ворожу атаку у місті пошкоджено дитячу лікарню, школу та будинки.