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Головна Київ РФ атакувала Бровари: загинув чоловік, у місті пожежа

РФ атакувала Бровари: загинув чоловік, у місті пожежа

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 03:06
Обстріл Броварів 20 серпня - загинула людина
Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

В ніч проти 20 серпня росіяни атакували місто Бровари. Внаслідок обстрілу у місті є жертва та пошкодження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт міської ради Броварів.

Обстріл Броварів 20 серпня

Начальник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі розповів, що внаслідок атаки у місті пошкоджено один з промислових об'єктів. Наразі на місці події працюють всі відповідні служби та ліквідовують пожежу.

"На жаль, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Ще один чоловік постраждав. Наразі він перебуває в місцевій лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", — додав Ткаченко.

Бровари під ударом 20 серпня - загинув чоловік
Пост Ткаченка про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Броварах на тлі атаки РФ виникла аварійна ситуація зі світлом.

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Також ми писали, що цієї ночі ворог масовано вдарив балістикою по Києву. Через ворожу атаку у місті пошкоджено дитячу лікарню, школу та будинки.

пожежа Київська область обстріли Бровари загиблі постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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