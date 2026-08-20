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Главная Киев Россия атаковала Бровары: погиб мужчина, в городе пожар

Россия атаковала Бровары: погиб мужчина, в городе пожар

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 03:06
Обстрел Броваров 20 августа — погиб человек
Пожарный тушит огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 20 августа россияне атаковали город Бровары. В результате обстрела в городе есть погибший и повреждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт городского совета Броваров.

Обстрел Броваров 20 августа

Начальник Киевской областной государственной администрации Николай Калашник в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки в городе поврежден один из промышленных объектов. Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы и ликвидируют пожар.

"К сожалению, в Броварском районе в результате вражеской атаки погиб мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Еще один мужчина пострадал. Сейчас он находится в местной больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", — добавил Ткаченко.

Бровари під ударом 20 серпня - загинув чоловік
Пост Ткаченко о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Броварах на фоне атаки РФ возникла аварийная ситуация с электроснабжением.

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Также мы писали, что этой ночью враг нанес массированный ракетный удар по Киеву. В результате вражеского нападения в городе повреждены детская больница, школа и жилые дома.

пожар Киевская область обстрелы Бровары погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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