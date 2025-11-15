Удар Shahed по будинку чорнобильців у Києві — поранена вдова Валерія Ходемчука

Обстріл Києва 14 листопада. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Російські окупанти 14 листопада атакували дроном типу Shahed багатоповерхівку в Києві, де мешкали сімʼї колишніх працівників Чорнобильської атомної електростанції. Зокрема, постраждала квартира вдови першого загиблого внаслідок вибуху на станції Валерія Ходемчука — Наталі Ходемчук. Жінку з важкими опіками госпіталізували.

Про це повідомила член Національної спілки журналістів України Тамара Хрущ у Facebool

Хрущ зауважила, що йдеться про багатоповерхівку на Троєщині.

"У далекому 1986 вони змушені були в перші дні аварії залишити рідне місто Припʼять, свої квартири і все нажите майно. Їхали лише з невеликими сумками на три дні. А виявилося — назавжди. Сьогодні вони знову залишилися без житла, без майна, а дехто — без рідних", — розповіла вона.

Пошкоджена багатоповерхівка в Києві внаслідок обстрілу 14 листопада. Фото: facebook.com/tamara.hrus.584717

Жінка повідомила, що була в цьому будинку, коли готувала випуски телепередачі "Дзвони Чорнобиля", а також знала деяких мешканців. За її словами, у багатоповерхівці отримали квартири вдови перших загиблих працівників ЧАЕС, серед яких Наталя Ходемчук. Її чоловік Валерій назавжди залишився під руїнами четвертого енергоблоку. Крім того, Наталя їздила в поминальні чорнобильські дні разом з іншими вдовами на Мітинське кладовище в Москві, де похоронені 30 перших загиблих працівників ЧАЕС.

"Якогось року я була з ними на Мітинському кладовищі, привезла з цієї поїздки телефільм і в душі — глибокий сум і біль людей, які втратили найрідніших. Їх не врятувала славнозвісна московська медицина. Кажу це не з позицій гніву і болю, викликаного нинішньою смертоносною війною, а з позицій правди", — зазначила Хрущ.

Квартира Наталі спалена дотла, а її доставили до спеціалізованої опікової лікарні.

Крім того, у багатоповерхівці проживає Герой України, інженер-механік ЧАЕС Олексій Ананенко, який був одним із трьох добровольців, які ризикуючи життям, запобігли другому можливому вибуху на ЧАЕС.

"Інших прізвищ постраждалих і прізвищ загиблих не повідомляють", — додала член Національної спілки журналістів України.

Допис Хрущ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві внаслідок російського обстрілу 14 листопада загинули шестеро осіб, ще 36 — отримали поранення.

Крім того, у столиці рятувальник Сергій Власенко гасив пожежу в своїй квартирі після російської атаки.