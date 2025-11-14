Відео
Головна Київ У Києві рятувальник гасив власну квартиру, зруйновану атакою РФ

У Києві рятувальник гасив власну квартиру, зруйновану атакою РФ

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 20:10
Оновлено: 20:10
Атака РФ на Києві 14 листопада — рятувальник гасив пожежу у власній квартирі
Сергій Власенко у зруйнованій квартирі. Фото: ДСНС

У Києві рятувальник Сергій Власенко гасив пожежу у власній квартирі після нічної атаки російської армії 14 листопада. Під час удару в будинку перебувала родина бійця ДСНС.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Обстріл РФ зруйнував житло рятувальника

У нічній атаці РФ на Київ російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, де проживав рятувальник ДСНС Сергій Власенко. У момент удару в квартирі перебували його мати, дружина, 5-річний син та 8-місячна донька. Вони вчасно відреагували на повітряну тривогу та залишили оселю.

На момент інциденту Власенко, 35-річний начальник караулу з 15-річним стажем, перебував на чергуванні. Прибувши на місце, він виявив, що горить його власна квартира, та продовжив виконувати службові обов'язки — брав участь у гасінні та розбиранні конструкцій, щоб отримати доступ до кімнат.

Рятувальник гасив власну квартиру в Києві
Сергій Власенко. Фото: ДСНС

Унаслідок удару квартира рятувальника повністю знищена. ДСНС повідомила, що сім'я Власенка не залишиться без житла — йому та його родині передано службове помешкання.

"Такі історії нагадують, що рятувальники — це не просто служба. Це люди, у яких є діти, батьки, оселі. І навіть коли їх власний дім стає жертвою війни, вони все одно першими йдуть допомагати іншим", — зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці у ніч проти 14 листопада ворожий дрон влучив у багатоповерхівку. Наразі вже відомо про шістьох загиблих та 35 постраждалих.

Також рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку, під якими досі можуть перебувати люди.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
