Удар Shahed по дому чернобыльцев в Киеве — ранена вдова Валерия Ходемчука

Обстрел Киева 14 ноября. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Российские оккупанты 14 ноября атаковали дроном типа Shahed многоэтажку в Киеве, где жили семьи бывших работников Чернобыльской атомной электростанции. В частности, пострадала квартира вдовы первого погибшего в результате взрыва на станции Валерия Ходемчука — Натальи Ходемчук. Женщину с тяжелыми ожогами госпитализировали.

Об этом сообщила член Национального союза журналистов Украины Тамара Хрущ в Facebool

Хрущ отметила, что речь идет о многоэтажке на Троещине.

"В далеком 1986 году они вынуждены были в первые дни аварии покинуть родной город Припять, свои квартиры и все нажитое имущество. Уезжали лишь с небольшими сумками на три дня. А оказалось — навсегда. Сегодня они снова остались без жилья, без имущества, а некоторые — без родных", — рассказала она.

Поврежденная многоэтажка в Киеве в результате обстрела 14 ноября. Фото: facebook.com/tamara.hrus.584717

Женщина сообщила, что была в этом доме, когда готовила выпуски телепередачи "Колокола Чернобыля", а также знала некоторых жителей. По ее словам, в многоэтажке получили квартиры вдовы первых погибших работников ЧАЭС, среди которых Наталья Ходемчук. Ее муж Валерий навсегда остался под руинами четвертого энергоблока. Кроме того, Наталья ездила в поминальные чернобыльские дни вместе с другими вдовами на Митинское кладбище в Москве, где похоронены 30 первых погибших работников ЧАЭС.

"В каком-то году я была с ними на Митинском кладбище, привезла из этой поездки телефильм и в душе — глубокая печаль и боль людей, которые потеряли самых родных. Их не спасла знаменитая московская медицина. Говорю это не с позиций гнева и боли, вызванной нынешней смертоносной войной, а с позиций правды", — отметила Хрущ.

Квартира Натальи сожжена дотла, а ее доставили в специализированную ожоговую больницу.

Кроме того, в многоэтажке проживает Герой Украины, инженер-механик ЧАЭС Алексей Ананенко, который был одним из трех добровольцев, которые рискуя жизнью, предотвратили второй возможный взрыв на ЧАЭС.

"Других фамилий пострадавших и фамилий погибших не сообщается", — добавила член Национального союза журналистов Украины.

Пост Хрущ. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве в результате российского обстрела 14 ноября погибли шесть человек, еще 36 — получили ранения.

Кроме того, в столице спасатель Сергей Власенко тушил пожар в своей квартире после российской атаки.