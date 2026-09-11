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Головна Київ РФ атакувала дві АЗС у Києві

РФ атакувала дві АЗС у Києві

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11 вересня 2026 10:00
Атака РФ на Київ: влучання в АЗС та 8 постраждалих
Пожежа на АЗС. Фото ілюстративне: ДСНС

У Дніпровському районі Києва 11 вересня під час російської атаки, за попередніми даними, зафіксували влучання в автозаправну станцію. Згодом стало відомо про аналогічне влучання в Оболонському районі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Нові влучання в районах Києва

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про виклик медиків до житлового будинку в Дніпровському районі.

РФ атакувала дві АЗС у Києві - фото 1
Пост Кличка. Фото: скриншот

За їхніми даними, один із постраждалих внаслідок влучання БПЛА минулої ночі в девʼятиповерхівку в Дніпровському районі перебуває в тяжкому стані. Загалом в будинку постраждали 8 людей. Двох із них госпіталізували.

Пізніше мер столиці повідомив про повторне влучання в АЗС в Оболонському районі.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська у ніч на 11 вересня атакували Київ ударними безпілотниками. У Дніпровському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджена дев’ятиповерхівка, де виникла пожежа з першого по п’ятий поверхи.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок російського удару по Голосіївському району Києва 10 вересня постраждали четверо людей. Внаслідок атаки була майже повністю зруйнована АЗС, пошкоджена зупинка, а також сталися масштабні займання у восьмиповерховій нежитловій будівлі.

Віталій Кличко Київ АЗС дрони війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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