Атака РФ на Київ: влучання в АЗС та 8 постраждалих

Пожежа на АЗС. Фото ілюстративне: ДСНС

У Дніпровському районі Києва 11 вересня під час російської атаки, за попередніми даними, зафіксували влучання в автозаправну станцію. Згодом стало відомо про аналогічне влучання в Оболонському районі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Нові влучання в районах Києва

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про виклик медиків до житлового будинку в Дніпровському районі.

Пост Кличка. Фото: скриншот

За їхніми даними, один із постраждалих внаслідок влучання БПЛА минулої ночі в девʼятиповерхівку в Дніпровському районі перебуває в тяжкому стані. Загалом в будинку постраждали 8 людей. Двох із них госпіталізували.

Пізніше мер столиці повідомив про повторне влучання в АЗС в Оболонському районі.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська у ніч на 11 вересня атакували Київ ударними безпілотниками. У Дніпровському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджена дев’ятиповерхівка, де виникла пожежа з першого по п’ятий поверхи.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок російського удару по Голосіївському району Києва 10 вересня постраждали четверо людей. Внаслідок атаки була майже повністю зруйнована АЗС, пошкоджена зупинка, а також сталися масштабні займання у восьмиповерховій нежитловій будівлі.