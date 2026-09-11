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Главная Киев РФ атаковала две АЗС в Киеве

РФ атаковала две АЗС в Киеве

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11 сентября 2026 10:00
Атака РФ на Киев: попадание в АЗС и 8 пострадавших
Пожар на АЗС. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Днепровском районе Киева 11 сентября во время российской атаки, по предварительным данным, было зафиксировано попадание по автозаправочной станции. Позже стало известно об аналогичном попадании в Оболонском районе.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Новые попадания в районах Киева

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о вызове медиков к жилому дому в Днепровском районе.

РФ атаковала две АЗС в Киеве - фото 1
Пост Кличко. Фото: скриншот

По их данным, один из пострадавших в результате попадания БПЛА прошлой ночью в девятиэтажный дом в Днепровском районе находится в тяжелом состоянии. Всего в доме пострадали 8 человек. Двоих из них госпитализировали.

Позже мэр столицы сообщил о повторном попадании в АЗС в Оболонском районе.

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Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в ночь на 11 сентября атаковали Киев ударными беспилотниками. В Днепровском районе в результате попадания БПЛА повреждено девятиэтажное здание, где возник пожар с первого по пятый этажи.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате российского удара по Голосеевскому району Киева 10 сентября пострадали четыре человека. В результате атаки была почти полностью разрушена АЗС, повреждена остановка, а также произошли масштабные возгорания в восьмиэтажном нежилом здании.

Виталий Кличко Киев АЗС дроны война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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