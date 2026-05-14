Головна Київ РФ атакувала енергооб'єкти Києва: пошкоджено підстанцію ДТЕК

Дата публікації: 14 травня 2026 13:11
Ремонт енергооб'єкта. Фото: ДТЕК

Російські війська у ніч проти 14 травня атакували енергетичну інфраструктуру Києва. В результаті пошкоджено трансформаторну підстанцію ДТЕК.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК. 

Удар по підстанції ДТЕК в Києві

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Києві. У столиці внаслідок ракетно-дронового удару пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК", — повідомили в ДТЕК. 

Також пошкоджені виробничий майданчик, спецтехніка та 29 автомобілів. Наразі енергетики вже працюють над ліквідацію наслідків атаки. 

Атака на Київ 14 травня
Скриншот допису ДТЕК

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували Київ дронами. У Дарницькому районі зазнав пошкоджень житловий будинок. Людей заблокувало під завалами.

Станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих в Дарницькому районі. Рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
