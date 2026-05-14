РФ атакувала енергооб'єкти Києва: пошкоджено підстанцію ДТЕК

Російські війська у ніч проти 14 травня атакували енергетичну інфраструктуру Києва. В результаті пошкоджено трансформаторну підстанцію ДТЕК.

Удар по підстанції ДТЕК в Києві

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Києві. У столиці внаслідок ракетно-дронового удару пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК", — повідомили в ДТЕК.

Також пошкоджені виробничий майданчик, спецтехніка та 29 автомобілів. Наразі енергетики вже працюють над ліквідацію наслідків атаки.

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували Київ дронами. У Дарницькому районі зазнав пошкоджень житловий будинок. Людей заблокувало під завалами.

Станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих в Дарницькому районі. Рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло.