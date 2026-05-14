Головна Київ У Дарницькому районі Києва кількість загиблих зросла до чотирьох

Дата публікації: 14 травня 2026 12:07
Пошуко-рятувальна операція у Дарницькому районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Кількість загиблих у Дарницькому районі Києва після російської атаки зросла до чотирьох. Ще 39 людей поранені, серед них є немовля. На місці працюють усі відповідні служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва.

Кількість жертв у Києві збільшилась

У поліції розповіли, що з-під завалів зруйнованого під'їзду багатоповерхівки деблокували двох чоловіків 21 та 30 років, та жінку — її особа наразі встановлюється. Ще один чоловік загинув у лікарні. Напередодні його госпіталізували з автозаправної станції, яка зазнала ворожої атаки.

Атака на Київ 14 травня
Поліція на психолог на місці обстрілу в Києві. Фото: Нацполіція

Станом на зараз відомо про 39 потерпілих. Серед них є немовля. Поліція та екстрені служби продовжують працювати на місці.

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували Київ дронами. У Дарницькому районі зазнав пошкоджень житловий будинок. Людей заблокувало під завалами.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами. Надзвичайникам вдалося врятувати 28 людей. Загалом ліквідація наслідки обстрілу продовжується у трьох районах столиці. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
