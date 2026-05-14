Главная Киев РФ атаковала энергообъекты Киева: повреждена подстанция ДТЭК

РФ атаковала энергообъекты Киева: повреждена подстанция ДТЭК

Дата публикации 14 мая 2026 13:11
РФ атаковала энергообъекты Киева: повреждена подстанция ДТЭК
Ремонт энергообъекта. Фото: ДТЭК

Российские войска в ночь на 14 мая атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. В результате повреждена трансформаторная подстанция ДТЭК.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Удар по подстанции ДТЭК в Киеве

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Киеве. В столице в результате ракетно-дронового удара повреждены трансформаторная подстанция и высоковольтная линия ДТЭК", — сообщили в ДТЭК.

Также повреждены производственная площадка, спецтехника и 29 автомобилей. Сейчас энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.

Атака на Київ 14 травня
Скриншот сообщения ДТЭК

Как писали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали Киев дронами. В Дарницком районе получил повреждения жилой дом. Людей заблокировало под завалами.

По состоянию на сейчас известно о пяти погибших в Дарницком районе. Спасатели деблокировали из-под завалов еще одно тело.

