Міський голова Києва Віталій Кличко та пошкоджена внаслідок російської атаки покрівля будівлі. Фото: t.me/vitaliy_klitschko, facebook.com/DSNSKyiv. Колаж: Новини.LIVE

У суботу, 28 листопада, російські війська атакували Київ. У Шевченківському районі столиці внаслідок падіння уламків безпілотника на територію дитячого садка постраждав п'ятирічний хлопчик. У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Також у місті пошкоджено житлову та адміністративну будівлі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка, Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та ДСНС.

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Віталій Кличко про атаку на Київ. Скриншот: t.me/vitaliy_klitschko

Наслідки атаки РФ у Шевченківському районі Києва

Після падіння уламків безпілотника на території дитячого садка загорілося дерево. У самому закладі та сусідньому п'ятиповерховому житловому будинку вибило вікна.

Загалом унаслідок падіння уламків на територію дитсадка постраждали четверо людей. Медики госпіталізували двох із них, зокрема п'ятирічного хлопчика.

Наслідки падіння уламків БпЛА на територію дитсадка. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

"В ході ліквідації наслідків рятувальники виявили потерпілу та передали її медикам", — повідомили у ДСНС.

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Також у Шевченківському районі загорілися автомобілі на парковці. Крім того, рятувальники гасили пожежу в металевому вагончику та розташованій поруч двоповерховій нежитловій будівлі. Обійшлося без постраждалих.

Вирва від падіння уламків безпілотника на території дитсадка. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

У Солом'янському районі Києва загинула жінка

Уламки російського безпілотника впали на двоповерхову адміністративну будівлю. Внаслідок атаки вона зазнала часткового руйнування.

"Тіло загиблої жінки, про яку повідомляли, виявили під завалами", — повідомив Кличко.

Станом на вечір усі пожежі, які виникли внаслідок російського обстрілу столиці, ліквідовано.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська влучили в об'єкт критичної інфраструктури Києва. Через пошкодження в окремих районах столиці можливі перебої зі світлом та водою.

Також ми інформували про те, що російські війська від ранку атакують Білу Церкву на Київщині. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей та пошкоджено об'єкти інфраструктури.