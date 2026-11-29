Повреждения здания, спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Киевской области. Коллаж: Новини.LIVE

В Фастове Киевской области в результате российского обстрела возник пожар на территории центрального рынка. Огонь распространился на часть торговой зоны, повредив магазин, заведение общественного питания и несколько торговых помещений.

Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области, передает Новини.LIVE.

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Как ликвидировали пожар в Фастове

После поступления информации о возгорании на место прибыли спасатели. Им удалось локализовать пожар, однако работы по его полной ликвидации еще продолжаются.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киевской области

В результате пожара повреждения получили объекты, расположенные на территории рынка. При этом информации о погибших или пострадавших не поступало.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Киевской области

В целом за эту неделю российские войска совершили массированные атаки на Украину, применив более 1960 ударных беспилотников, более 1600 управляемых авиабомб и восемь ракет.

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Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Киевской области

Под ударами оказались объекты энергетической и другой критической инфраструктуры. В то же время значительная часть атак была направлена на жилую застройку.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 ноября российские войска атаковали Киев, в результате чего в нескольких районах столицы были зафиксированы повреждения и пострадавшие. В Шевченковском районе обломки беспилотника упали на территорию детского сада, где загорелось дерево, а в здании учреждения и соседнем пятиэтажном доме выбило окна.

Также в Соломенском районе погибла женщина. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры.