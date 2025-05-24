Обстрел Киева 24 мая — в КГВА рассказали о последствиях атаки РФ

Последствия обстрела Оболонского района Киева. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В ночь на субботу, 24 мая, Киев пережил одну из самых массированных комбинированных атак. Россияне атаковали столицу дронами и баллистикой.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки РФ

По словам Ткаченко, сильнее всего в Оболонском районе пострадала многоэтажка.

"Дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах. Здесь пока известно о пяти пострадавших. На свежий воздух вывели двух человек. Пожар ликвидирован. Сейчас это одна из главных точек оперативной ликвидации последствий. Много выбитых окон", — говорится в сообщении.

Начальник КГВА добавил, что всего в Оболонском районе обломки сбитых целей упали в четырех локациях. Также пострадал торговый центр, но без пожара.

"Очень много вражеского железа. В течение дня еще будут поступать сообщения о найденных обломках. Прошу киевлян при обнаружении российского хлама — не приближаться и срочно звонить 101", — отметил чиновник.

Кроме того, из-за атаки РФ пострадали и другие районы столицы:

Голосеевский район — обломки сбитого дрона упали в нескольких местах, один человек получил ранения, повреждены пять автомобилей.

Святошинский район — серьезно пострадала нежилая инфраструктура на нескольких участках. Огонь удалось локализовать, сейчас продолжается тушение отдельных очагов. Информации о пострадавших пока нет.

Соломенский район — в одном из домов вспыхнул пожар между 4 и 5 этажами. Пострадали семь человек, одного человека спасли.

Шевченковский район — зафиксировано возгорание в нежилом помещении, пожар уже локализовали.

Днепровский район — обломки вражеского объекта повредили квартиру на третьем этаже многоэтажки. Пострадали двое жителей.

Ранее в ГСЧС показали фото после ночной атаки РФ на Киев 24 мая. Также Новини.LIVE опубликовали видео с места обстрела.