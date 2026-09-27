РФ атакувала Київ: спалахнула пожежа, є загиблий та поранені

РФ атакувала Київ: спалахнула пожежа, є загиблий
У Києві внаслідок чергового ворожого удару загинув чоловік. У Солом’янському районі після влучання БпЛА загорілася будівля СТО, а в Шевченківському районі за іншою адресою сталося влучання в нежитлову будівлю. Там постраждали троє людей, серед них жінка та двоє 16-річних дітей, їх госпіталізують медики.
Про це повідомляють ДСНС та КМВА, інформує Новини.LIVE.
У Солом’янському районі загорілася будівля СТО
У Солом’янському районі Києва внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО.
Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на розташований поруч заклад громадського харчування. Близько третьої години ночі пожежу ліквідували.
Також, за інформацією ДСНС, за іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю. Під час гасіння загоряння виявлено тіло чоловіка. Пожежу ліквідували.
За попередньою інформацією КМВА, у Солом'янському районі уламки впали на будівлю закладу освіти.
Влучання у Шевченківському районі
У Шевченківському районі сталося влучання в нежитлову будівлю. За інформацією КМВА, наразі відомо про 3 постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Серед постраждалих — жінка та двоє 16-річних дітей. Масштаб руйнувань наразі уточнюється.
Раніше Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок повторних російських ударів 26 вересня у Києві припинив роботу великий дата-центр. Через атаку було пошкоджено опорну мережу, що спричинило проблеми в роботі сервісів. Команда компанії почала відновлювати їх на інших майданчиках.
Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 27 вересня російський безпілотник влучив у склад у Києві. Унаслідок атаки виникла пожежа. На місці працювали екстрені служби.