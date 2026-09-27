РФ атакувала Київ: спалахнула пожежа, є загиблий та поранені

Рятувальник ліквідують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС

У Києві внаслідок чергового ворожого удару загинув чоловік. У Солом’янському районі після влучання БпЛА загорілася будівля СТО, а в Шевченківському районі за іншою адресою сталося влучання в нежитлову будівлю. Там постраждали троє людей, серед них жінка та двоє 16-річних дітей, їх госпіталізують медики.

Про це повідомляють ДСНС та КМВА, інформує Новини.LIVE.

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У Солом’янському районі загорілася будівля СТО

У Солом’янському районі Києва внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО.

Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на розташований поруч заклад громадського харчування. Близько третьої години ночі пожежу ліквідували.

Руйнування у Києві внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС

Також, за інформацією ДСНС, за іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю. Під час гасіння загоряння виявлено тіло чоловіка. Пожежу ліквідували.

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За попередньою інформацією КМВА, у Солом'янському районі уламки впали на будівлю закладу освіти.

Влучання у Шевченківському районі

У Шевченківському районі сталося влучання в нежитлову будівлю. За інформацією КМВА, наразі відомо про 3 постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Ліквідація наслідків нічної атаки по Києві. Фото: ДСНС

Серед постраждалих — жінка та двоє 16-річних дітей. Масштаб руйнувань наразі уточнюється.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок повторних російських ударів 26 вересня у Києві припинив роботу великий дата-центр. Через атаку було пошкоджено опорну мережу, що спричинило проблеми в роботі сервісів. Команда компанії почала відновлювати їх на інших майданчиках.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 27 вересня російський безпілотник влучив у склад у Києві. Унаслідок атаки виникла пожежа. На місці працювали екстрені служби.