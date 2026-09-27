Россия атаковала Киев: вспыхнул пожар, есть погибший и раненые

Россия атаковала Киев: вспыхнул пожар, есть погибший
В Киеве в результате очередного вражеского удара погиб мужчина. В Соломенском районе после попадания БПЛА загорелось здание СТО, а в Шевченковском районе по другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Там пострадали трое человек, среди них женщина и двое 16-летних подростков, их госпитализируют медики.
Об этом сообщают ГСЧС и КГВА, информирует Новини.LIVE.
В Соломенском районе загорелось здание СТО
В Соломенском районе Киева в результате попадания БПЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО.
Спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенное рядом заведение общественного питания. Около трех часов ночи пожар был ликвидирован.
Также, по информации ГСЧС, по другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания обнаружено тело мужчины. Пожар ликвидирован.
По предварительной информации КМВА, в Соломенском районе обломки упали на здание учебного заведения.
Попадание в Шевченковском районе
В Шевченковском районе произошло попадание в нежилое здание. По информации КГВА, на данный момент известно о 3 пострадавших в результате вражеской атаки.
Среди пострадавших — женщина и двое 16-летних подростков. Масштаб разрушений пока уточняется.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате повторных российских ударов 26 сентября в Киеве прекратил работу крупный дата-центр. В результате атаки была повреждена опорная сеть, что вызвало проблемы в работе сервисов. Команда компании приступила к их восстановлению на других площадках.
Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 27 сентября российский беспилотник поразил склад в Киеве. В результате атаки возник пожар. На месте работали экстренные службы.