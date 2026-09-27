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Главная Киев Россия атаковала Киев: вспыхнул пожар, есть погибший

Россия атаковала Киев: вспыхнул пожар, есть погибший

Ua ru
27 сентября 2026 10:36
Россия атаковала Киев: вспыхнул пожар, есть погибший и раненые
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС

В Киеве в результате очередного вражеского удара погиб мужчина. В Соломенском районе после попадания БПЛА загорелось здание СТО, а в Шевченковском районе по другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Там пострадали трое человек, среди них женщина и двое 16-летних подростков, их госпитализируют медики.

Об этом сообщают ГСЧС и КГВА, информирует Новини.LIVE.

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В Соломенском районе загорелось здание СТО

В Соломенском районе Киева в результате попадания БПЛА произошло возгорание одноэтажного здания СТО.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенное рядом заведение общественного питания. Около трех часов ночи пожар был ликвидирован.

Россия атаковала Киев: вспыхнул пожар, есть погибший - фото 1
Разрушения в Киеве в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

Также, по информации ГСЧС, по другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания обнаружено тело мужчины. Пожар ликвидирован.

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По предварительной информации КМВА, в Соломенском районе обломки упали на здание учебного заведения.

Попадание в Шевченковском районе

В Шевченковском районе произошло попадание в нежилое здание. По информации КГВА, на данный момент известно о 3 пострадавших в результате вражеской атаки.

Россия атаковала Киев: вспыхнул пожар, есть погибший - фото 2
Ликвидация последствий ночной атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Среди пострадавших — женщина и двое 16-летних подростков. Масштаб разрушений пока уточняется.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате повторных российских ударов 26 сентября в Киеве прекратил работу крупный дата-центр. В результате атаки была повреждена опорная сеть, что вызвало проблемы в работе сервисов. Команда компании приступила к их восстановлению на других площадках.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 27 сентября российский беспилотник поразил склад в Киеве. В результате атаки возник пожар. На месте работали экстренные службы.

Киев пожар погибшие пострадавшие атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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