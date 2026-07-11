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Главная Киев Россия атаковала Киев: в Дарницком районе выбило окна и повредило автомобили

Россия атаковала Киев: в Дарницком районе выбило окна и повредило автомобили

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 10:50
Атака РФ на Киев 11 июля: в Дарницком районе повреждены дома и автомобили
Ликвидация последствий нападения РФ на Киев. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В результате российского удара по Киеву пострадали 11 человек, среди них — один ребенок. В Дарницком районе столицы в результате попадания разразился пожар, были повреждены жилые дома и автомобили.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова с места событий.

Атака РФ на Дарницкий район Киева

В Дарницком районе Киева в результате российской атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. После попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой, регулирующей работу светофоров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі вибило вікна та пошкодило автомобілі - фото 1
Светофор в Дарницком районе Киева. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Также взрывная волна повредила окна в прилегающих жилых домах. Всего в результате атаки на столицу пострадали 10 человек, среди которых один ребенок.

РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі вибило вікна та пошкодило автомобілі - фото 2
Выбитые окна в результате атаки РФ. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Житель Дарницкого района Павел рассказал журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой, что во время атаки находился дома вместе с семьей.

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По его словам, сначала в квартире раздались два взрыва. После этого семья спустилась в укрытие, где услышала еще один мощный взрыв.

"Спали в квартире, раздались два взрыва. Тревоги не было, спустились в укрытие. В укрытии мы услышали очень сильный взрыв — он пролетел метров за 100 от дома", — рассказал Павел.

В результате удара пострадали его дом и автомобиль. Мужчина отметил, что семья собирала средства на машину, однако в результате российской атаки она была уничтожена.

"Пострадали дом и машина. Мы копили деньги, а все было уничтожено за одну ночь", — сказал житель Киева.

РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі вибило вікна та пошкодило автомобілі - фото 3
Поврежденный автомобиль. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В настоящее время на местах попаданий работают спасатели и другие экстренные службы. Последствия атаки и масштаб повреждений уточняются.

РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі вибило вікна та пошкодило автомобілі - фото 4
Поврежденный местный зоомагазин. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE
РФ атакувала Київ: у Дарницькому районі вибило вікна та пошкодило автомобілі - фото 5
Осколки стекла. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 11 июля российские войска в третий раз за последнюю неделю атаковали Киев. В Соломенском районе зафиксировали попадание в трехэтажное офисно-складское здание, где после удара вспыхнул пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Кроме того, в другой части района взрывная волна повредила железнодорожный локомотив.

Новини.LIVE писали, что глава КП "Плесо" Андрей Вагин сообщил, что очистка Кирилловского озера от горюче-смазочных материалов, попавших в водоем в результате российской атаки на Киев 2 июля, может продолжаться еще долгое время. Он сообщил, что это чрезвычайная ситуация и массовое загрязнение экосистемы водоема.

Киев война в Украине Дарницкий район
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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