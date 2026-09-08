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Головна Київ РФ атакувала Київщину: горіли підприємства та знищено вантажівки

РФ атакувала Київщину: горіли підприємства та знищено вантажівки

Ua ru
8 вересня 2026 00:33
Обстріл Київської області 7 вересня - атаковано підприємства, згоріли вантажівки
Рятувальники гасять пожежу. Фото: t.me/dsns_telegram

Росіяни у понеділок ввечері, 7 вересня, вчергове атакували Київську область дронами. Під ударом ворога були підприємства, вантажні автомобілі і не тільки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.

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Наслідки обстрілу Київської області 7 вересня ввечері

У своєму Telegram надзвичайники поінформували, що росіяни атакували дронами Бориспільський та Фастівський райони Київської області.

"На Бориспільщині виникли пожежі на промислових підприємствах. На одному вогонь знищив сім вантажних автомобілів. Також ворог двічі атакував будівлю одного з логістичних комплексів", — йдеться у повідомленні.

У свою чергу рятувальники оперативно прибули на місця подій та ліквідували загоряння. Наразі пожеж вже немає.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 6 вересня у Фастівському районі Київщини внаслідок удару РФ виникло займання на об'єкті інфраструктури. Рятувальникам довелося працювати на кількох напрямках одночасно, щоб не допустити поширення вогню на інші об'єкти.

Також ми писали, що ворог атакував Київську область протягом 4 вересня та в ніч проти 5 вересня. Внаслідок обстрілу були пошкоджені АЗС, склади та будинки.

пожежа Київська область обстріли вантажівки руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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